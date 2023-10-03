Искусственный спутник стал одним из самых ярких объектов земного неба: дальше все будет становиться только хуже

Один из топ-10 самых ярких объектов в ночном небе – не планета и даже не звезда, а спутник связи BlueWalker 3. Он является прототипом целого созвездия спутников широкополосной связи под названием BlueBird, которые будут запущены в 2024 году. Их возникновение на ночном небе может создать серьезные трудности для земных астрономов.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Как пишет Inverse, из-за засилья спутников на околоземной орбите даже самые мощные телескопы на планете могут "ослепнуть" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Спутник BlueWalker 3 был запущен в сентябре 2022 года и сейчас, как установили исследователи, он является восьмым по яркости объектом в небе. Он несколько темнее голубой сверхгигантской звезды Ригель в созвездии Ориона и ярче звезды Процион в созвездии малого Пса.

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Этот спутник через год станет частью искусственного созвездия спутников широкополосной связи под названием BlueBird, принадлежащих AST SpaceMobile. Планируется запуск 20 спутников до конца 2023 года и еще пять в начале 2024 года. Таким образом, на небе появятся сразу 25 объектов, которые по яркости превосходят все звезды на небосводе, кроме семи.

При этом речь идет не о каком-то небольшом шаре или чем-то подобном. Солнечные панели BlueWalker 3 имеют площадь 64,3 квадратных метра и отражают много солнечного света. Именно это делает их такими яркими.

Астрономы со всего мира во главе с астрономом Университета Атакама Сангитой Нандакумар недавно отследили спутник, чтобы точно измерить его яркость, и результаты оказались тревожными.

"Тенденция к запуску все больших и более ярких спутников продолжает расти", – пишут ученые.

Так, компания Amazon планирует запустить 3200 широкополосных спутников в своем созвездии Project Kuiper в 2024 году. Созвездие StarLink компании SpaceX уже насчитывает более 5 000 спутников на низкой околоземной орбите и со временем компания планирует удвоить это количество.

Все эти спутниковые группировки могут стать настоящей проблемой для астрономов, работающих с наземными телескопами. Такое количество спутников, которые будут отражать очень много солнечного света, усложнят наблюдение за космосом с земли даже с помощью мощнейших в мире телескопов.

И речь идет не только о помехах в виде видимого света, но и о радиосигналах и инфракрасном излучении всех этих спутников, которые будут мешать сканирующим небо телескопам.

Исследователи отмечают, что еще до того, как спутники попадут на орбиту, необходимо изучать, как они будут влиять на ночное небо и только после этого разрешать запуск. Нандакумар также напомнил, что в свое время StarLink экспериментировала с нанесением темных покрытий на некоторые из своих спутников. Благодаря этому они становились примерно вдвое менее яркими, чем не имеющие покрытия.

Ученые также обращают внимание, что и световое загрязнение с земли создает проблемы для астрономов. Одно из исследований показало, что ночное небо ежегодно становится ярче на 10%, а примерно через два поколения люди будут создавать столько светового "шума", что в большинстве стран мира, возможно, вообще не будут видеть звезды.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Китай хочет запустить 13 тысяч спутников, которые смогут уничтожать Starlink.

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