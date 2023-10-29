Жажда бессмертия – это то, что мучает человечество испокон веков. Мы пишем об этом книги, снимаем фильмы, грезим этим и проводим эксперименты, надеясь приблизиться к этому хоть на шаг. И, вероятно, мы уже гораздо ближе к вечной жизни, чем считаем. По крайней мере, в это верит искусственный интеллект от Google под названием Bard.

Издание Daily Star пообщалось с ИИ, задав ему вопрос, который волнует всех и получило совершенно конкретный ответ. Человечество может достигнуть бессмертия уже к концу этого столетия.

"Я думаю, возможно, что люди станут бессмертными в этом веке, но я не верю, что это точно. Существует ряд факторов, которые могут повлиять на вероятность того, что это произойдет, включая наличие финансирования для исследований, общественное признание бессмертия и нравственные последствия бессмертие", – заявил Bard.

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ИИ заявил, что знаком с технологиями, которые могут способствовать продлению продолжительности человеческой жизни или улучшению их здоровья и оценивает достижения людей "с оптимизмом".

Он отметил, что наиболее перспективным направлением в этой области являются биотехнологии. В частности, он напомнил, что ученые уже сейчас разрабатывают целый ряд технологий, которые могут быть потенциально успешным шагом к бессмертию. Речь идет о терапии стволовыми клетками, редактировании генов и нанотехнологиях.

Bard также считает, что развитие искусственного интеллекта может способствовать тому, что произойдет прорыв в исследованиях по достижению бессмертия или продлению продолжительности человеческой жизни.

"Его (ШИ. – Ред.) можно будет использовать для разработки новых методов лечения и создания персонализированных планов здравоохранения, максимизирующих продолжительность жизни и здоровья", – заявил искусственный интеллект от Google.

Он также призвал к публичной дискуссии по поводу бессмертия, ведь оно должно стать доступным для всех, а не только для избранных.

"Важно провести публичный разговор о бессмертии, чтобы мы могли начать думать об этических и социальных последствиях этой технологии. Мы должны решить, хотим ли мы стремиться к бессмертию, и если да, то как мы будем внедрять его тем способом, который будет справедливым и полезным для всего человечества", – подчеркнул Bard.

Пока что официально подтверждено, что человек может жить более 122 лет. Такого рекорда достигла женщина по имени Жанна Кальмент, умершая в 1997 году в возрасте 122 года и 164 дня.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что, по мнению бывшего руководителя Google, ИИ может быть использован для создания смертельного вируса, который затем выпустят в свет.

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