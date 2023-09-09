ИИ может создать смертельный вирус: бывший руководитель Google выступил с предупреждением

Использование искусственного интеллекта должно быть ограничено, поскольку существует риск того, что кто-то воспользуется мощностями ИИ для создания опасного вируса, который, в конце концов, окажется на свободе.

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С таким предупреждением выступил пионер ИИ и бывший руководитель Google Мустафа Сулейман. Интересно, что он сам причастен к тому, что исскуственный интелект увидел свет, ведь является соучредителем ИИ-проекта под названием Google DeepMind.

"Худший сценарий состоит в том, что люди будут экспериментировать с патогенами, сконструированными синтетическими патогенами, которые могут случайно или намеренно стать более заразными", – цитирует Сулеймана издание Futurism.

Он предполагает, что вирусы, сконструированные с помощью искусственного интеллекта, могут "распространяться быстрее или быть смертоноснее". В конце концов это приведет к тому, что человечеству будет нанесен значительный ущерб, как "во время пандемии".

"Мы работаем с опасными вещами", – признал исследователь.

Сулейман отметил, что научное сообщество не может "позволить кому-либо иметь доступ" к этим опасным вещам.

"Мы должны ограничить, кто может использовать программное обеспечение ИИ, облачные системы и даже некоторые биологические материалы", – подчеркнул пионер ИИ.

Поскольку технология искусственного интеллекта стала чрезвычайно популярной, особенно за последний год, ее использование изучают все больше людей и мало что может остановить кого-либо от генетической инженерии вирусного патогена, опаснее всего, что когда-либо видело человечество, который впоследствии окажется на свободе.

"Мы должны ограничить доступ к инструментам и ноу-хау для проведения такого рода экспериментов", – подчеркнул Сулейман.

В конце сентября в США состоится саммит по искусственному интеллекту, которым будет руководить лидер большинства в Сенате Чак Шумер. Как ожидается, участниками саммита станут светила индустрии ИИ, такие как генеральный директор и соучредитель OpenAI Сэм Альтман, генеральный директор Meta Марк Цукерберг, генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи и генеральный директор Tesla Илон Маск.

Сулейман также будет участником саммита, поэтому, скорее всего, его беспокойство по поводу опасности ИИ снова будут поднято на высшем уровне дискуссии. Тем более что многие из коллег Сулеймана разделяют его взгляды.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в марте 2023 года Маск и группа исследователей призвали остановить эксперименты с искусственным интеллектом.

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