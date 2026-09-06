Их до сих пор нет в iPhone: полезные функции Android

Android и iOS конкурируют уже много лет и за это время позаимствовали друг у друга немало удачных решений. Из-за этого разница между смартфонами на этих двух платформах стала значительно меньше, чем раньше.

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Однако даже в 2026 году у Android есть несколько возможностей, которые владельцы iPhone либо вовсе не получили, либо не могут использовать столь же свободно. Среди них эксперты выделили полноценное разделение экрана между двумя приложениями, отдельные профили пользователей и даже превращение смартфона в подобие настольного компьютера.

Два приложения одновременно на одном экране

Одна из самых практичных функций Android – режим разделенного экрана. Он позволяет открыть сразу два приложения и пользоваться ими параллельно.

Например, в верхней части дисплея можно запустить YouTube, а в нижней – мессенджер. Или открыть карту рядом с сообщением, в котором кто-то прислал адрес.

На смартфонах Pixel для этого нужно перейти в список недавно открытых приложений, нажать на значок нужного приложения и выбрать Split screen. После этого остаётся открыть второе приложение. Размер обеих частей экрана можно изменять.

На iPhone до сих пор нет полноценного режима, который позволял бы расположить две обычные программы рядом на дисплее. На Android такая возможность доступна уже давно, хотя конкретные настройки зависят от производителя смартфона.

Отдельный профиль для другого пользователя

Некоторые Android-смартфоны позволяют создавать несколько полноценных профилей пользователей на одном устройстве. Например, на Google Pixel каждый пользователь может получить собственный главный экран, учетные записи, приложения, настройки и отдельное пространство для личных данных.

Это удобно, если одним телефоном периодически пользуются несколько человек или нужно разделить различные сценарии использования устройства. Есть также гостевой режим. Он пригодится, когда нужно ненадолго отдать смартфон другому человеку, не открывая ему доступ к собственным сообщениям, фотографиям и данным приложений.

Впрочем, это не универсальная функция всех Android-смартфонов. Например, на телефонах Samsung Galaxy отдельные пользовательские профили не поддерживаются, хотя они доступны на планшетах этого бренда.

На обычном iPhone аналогичной системы профилей для нескольких пользователей нет. У Apple есть режим Shared iPad для совместного использования планшетов, однако он рассчитан в первую очередь на управляемые устройства организаций и требует соответствующей настройки.

Больше возможностей для VPN

Еще одно преимущество Android касается пользователей VPN. Многие VPN-приложения на Android поддерживают так называемый split tunneling – раздельное туннелирование. Оно позволяет самостоятельно определить, какие приложения должны использовать VPN-соединение, а какие будут подключаться к интернету напрямую.

Например, через VPN можно направить браузер и мессенджер, а видеосервис оставить на обычном соединении, если для него важнее максимальная скорость.

На iPhone возможности обычного пользователя здесь более ограничены. iOS поддерживает VPN для отдельных приложений, но Apple описывает эту функцию в первую очередь для управляемых приложений, когда настройки задает служба управления устройствами. То есть это скорее корпоративный инструмент, чем обычный переключатель для владельца iPhone.

Можно вернуться к случайно закрытому уведомлению

Наверное, многим знакома ситуация: на экране появилось важное уведомление, но вы машинально смахнули его и только через секунду поняли, что не прочитали.

На Android для таких случаев есть история уведомлений. Она может хранить недавно отклоненные сообщения и журнал уведомлений за последние сутки.

На совместимых устройствах эту функцию можно найти в настройках уведомлений. При этом Google предупреждает, что она доступна не на всех Android-смартфонах, и расположение пункта меню может отличаться.

В iPhone Центр уведомлений также позволяет просматривать пропущенные сообщения. Однако если уведомление уже было намеренно удалено, отдельного системного журнала, подобного Android Notification History, где его можно было бы найти снова, нет.

Смартфон можно превратить практически в настольный компьютер

Одно из самых интересных преимуществ Android в 2026 году – работа с внешним монитором в полноценном настольном режиме.

Самым известным примером по-прежнему остается Samsung DeX. После подключения совместимого Galaxy к монитору пользователь получает интерфейс с панелью задач и окнами программ, который гораздо больше напоминает обычный компьютер, чем экран смартфона.

К системе можно подключить клавиатуру и мышь и работать с мобильными приложениями на большом дисплее.

В 2026 году такая возможность стала гораздо более интегрированной частью самой платформы Android. С выходом Android 16 QPR3 компания Google сделала режим для подключенных дисплеев общедоступным на совместимых устройствах. Подключённый телефон может запускать на мониторе отдельный рабочий стол с панелью задач, несколькими приложениями и окнами, размер которых можно изменять.

На момент запуска Google называла среди совместимых устройств серии Pixel 8, Pixel 9 и Pixel 10, а также ряд смартфонов Samsung.

На iPhone аналогичного настольного режима, который после подключения к монитору создавал бы отдельную среду со свободными окнами приложений и панелью задач, нет.

Android и iOS по-прежнему остаются разными

Разница между двумя системами уже не такая разительная, как десять или пятнадцать лет назад. Многие функции, которые когда-то были преимуществом только одной платформы, со временем появились и у конкурента.

Однако Android до сих пор предлагает больше свободы в отдельных сценариях многозадачности и совместного использования устройства. А развитие настольного режима показывает, что смартфоны на Android постепенно приобретают еще одну роль – при необходимости они могут частично заменить обычный компьютер.

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