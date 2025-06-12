Гончаренко центры запустили бесплатный онлайн-курс по искусственному интеллекту

Сеть образовательно-культурных Гончаренко центров запустила бесплатный онлайн-курс по искусственному интеллекту для взрослых. Участников будут учить работать с самыми популярными ИИ-инструментами, создавать контент, а также безопасно интегрировать искусственный интеллект в повседневную жизнь и профессиональную деятельность. Курс рассчитан как на начинающих, так и на тех, кто уже имеет базовые знания и хочет расширить свои навыки.

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По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, программа обучения специально разработана, чтобы дать практические навыки работы с современными технологиями искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект давно перестал быть чем-то сложным или недостижимым. Это технология, которую может использовать каждый для работы или личных целей. Наш курс - это максимально простое и практическое введение в ИИ. Мы покажем, как правильно формулировать запросы к нейросети, создавать качественный контент, избегать типичных ошибок, и самое главное - как делать это безопасно и эффективно", - рассказывает Алексей Гончаренко.

Спикер курса - Оксана Носова, преподаватель высшей категории и эксперт по интеграции искусственного интеллекта в образование. В программе 6 занятий, на которых участники:

разберутся, как работают нейросети и где именно используют искусственный интеллект сегодня;

научатся создавать тексты с помощью ИИ-ассистентов;

освоят создание изображений, инфографики и презентаций;

узнают, как автоматически генерировать видео и анимации;

получат практические навыки по озвучке текстов, создание аудио-контента и музыки с помощью ИИ.

Занятия будут проходить онлайн на платформе Google Meet, участие бесплатное. Для обучения нужен ноутбук или ПК. Ориентировочное начало курса - июль, после набора достаточного количества участников. Для участия достаточно зарегистрироваться по этой ссылке.

Добавим, Гончаренко центр - крупнейшая негосударственная всеукраинская сеть бесплатных образовательно-культурных и волонтерских пространств, основанная в 2021 году. Главная цель проекта - вдохновлять и предоставлять необходимые знания людям любого возраста для улучшения их будущего. Важная составляющая проекта - платформа Гончаренко Центр. Онлайн, предлагающая бесплатные уроки иностранных языков для всех желающих.