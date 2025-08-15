Этот день стоит отметить в ежедневнике: стало известно, когда презентуют новый iPhone 17 и откроют предзаказ

Менее чем через четыре недели Apple представит новую серию iPhone 17. Основная презентация запланирована на вторник, 9 сентября, в Купертино, в 10:00 по тихоокеанскому времени.

Именно на ней компания покажет новые модели iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro, а также, скорее всего, обновленные Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и, возможно, новую версию AirPods Pro. Об этом пишет Forbes.

Что известно

Сразу после презентации откроется предварительный заказ: по традиции, это произойдет в пятницу, 12 сентября, в 8:00 по тихоокеанскому времени.

Первые обзоры новинок ожидаются на следующей неделе – около 16–17 сентября, а официальный старт продаж намечен на пятницу, 19 сентября, в 7:00 утра по местному времени в разных странах.

Первые фото владельцев новых iPhone поступят из Австралии и Новой Зеландии, а затем появятся из Европы и США.

Детали презентации

Отдельное внимание в этом году привлекает новая операционная система iOS 26. Она будет установлена на iPhone 17 серии, но также будет поддерживать все модели вплоть до iPhone 11. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, последняя бета-версия iOS 26 "невероятно быстрая" и, вероятно, финальная публичная версия станет доступной уже в первые дни после презентации — возможно, в понедельник, 15 сентября, или во вторник, 16 сентября.

