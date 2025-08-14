Раскрыты характеристики всех моделей iPhone 17, которые Apple представит в сентябре

Пока весь мир замер в ожидании сентябрьской презентации Apple, в сети, похоже, появились точные характеристики всех смартфонов, которые будут на ней представлены. От характеристик экрана, камеры и батареи до цены на устройство.

Сравнительную инфографику опубликовало в своих соцсетях американское профильное издание Apple Hub. На ней можно найти все характеристики четырех iPhone 17, а также рендеры внешнего вида гаджетов.

Стоит отметить, что опубликованные Apple Hub данные нельзя считать официальными. Все они основываются на утечках, которые публиковались в СМИ, блогах и соцсетях. Производитель нигде не подтверждал эту информацию. И вряд ли подтвердит до презентации, которая должна состояться в первых числах сентября.

И вот что известно из сводных данных, которые собрало издание:

iPhone 17: OLED-дисплей 6,3'', частота экрана 120 Гц, материал корпуса – алюминий и стекло, чип A19, 8 Гб оперативной памяти, емкость аккумулятора 3,600 mAh, съемка 4К, цена 799 долларов;

OLED-дисплей 6,3'', частота экрана 120 Гц, материал корпуса – алюминий и стекло, чип A19, 8 Гб оперативной памяти, емкость аккумулятора 3,600 mAh, съемка 4К, цена 799 долларов; iPhone 17 Air: OLED-дисплей 6,6", частота экрана 120 Гц, постоянная защита для глаз, материал корпуса – титан и стекло, чип A19, 12 Гб оперативной памяти, емкость аккумулятора в 2,900 mAh, съемка в 4К, цена 949 долларов;

OLED-дисплей 6,6", частота экрана 120 Гц, постоянная защита для глаз, материал корпуса – титан и стекло, чип A19, 12 Гб оперативной памяти, емкость аккумулятора в 2,900 mAh, съемка в 4К, цена 949 долларов; iPhone 17 Pro: OLED-дисплей 6,3'', частота экрана 120 Гц, постоянная защита для глаз, антирефлексное покрытие дисплея, материал корпуса – алюминий и стекло, чип A19, 12 Гб оперативной памяти, емкость аккумулятора 3,600 mAh, съемка в 8К, цена 1049 долларов;

OLED-дисплей 6,3'', частота экрана 120 Гц, постоянная защита для глаз, антирефлексное покрытие дисплея, материал корпуса – алюминий и стекло, чип A19, 12 Гб оперативной памяти, емкость аккумулятора 3,600 mAh, съемка в 8К, цена 1049 долларов; iPhone 17 Pro Max: OLED-дисплей 6,9'', частота экрана 120 Гц, постоянная защита для глаз, антирефлексное покрытие дисплея, материал корпуса – алюминий и стекло, чип A19, 12 Гб оперативной памяти, емкость аккумулятора 5,000 mAh, съемка 8К, цена 1249 долларов.

Кроме того издание показало инфографику со всеми новыми продуктами, которые Apple может представить на презентации 9 сентября. Кроме четырех моделей iPhone 17, это также будут три новые модели часов Apple Watch, улучшенная метка Air Tag и наушники AirPods Pro 3.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 10 новинок Apple готовит к выпуску до конца этого года.

