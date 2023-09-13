Источником землетрясений на Луне оказался заброшенный посадочный модуль Apollo 17: что там происходит

Три сейсмометра, оставленные на Луне в 1970-х годах для сбора данных о сейсмической активности на спутнике Земли, обнаружили, что посадочный модуль миссии "Аполлон-17" (лунная миссия 7-19 декабря 1972 года) является источником незначительных землетрясений.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании JGR Planets. Ученым также удалось установить, что сейсмическая активность на спутнике тесно связана с Солнцем.

Известно, что Луна была геологически активной между 3,7 и 2,5 миллиардами лет назад. Тогда на спутнике Земли происходили землетрясения, извержения вулканов и выбросы подземных газов. Однако с тех пор Луна стала геологически инертной и незначительная сейсмическая активность там происходит из-за гравитационного притяжения Земли, а также значительных температурных колебаний.

Именно температурные землетрясения происходят на регулярной основе, поскольку связаны с Солнцем.

Последнее исследование сейсмической активности на Луне проводилось исследователями из Калифорнийского технологического института (Калтех), которые за средства NASA пропустили данные, полученные сейсмометрами с октября 1976 года по май 1977 года, через алгоритмы искусственного интеллекта.

В результате удалось обнаружить, что лунные землетрясения происходят с четкой регулярностью и совпадают с подъемом Солнца в пиковую позицию на небе, а затем медленным закатом.

Ученые отметили, что такие землетрясения могут стать своеобразным "лунным будильником", который смогут использовать будущие миссии на Луне.

В отличие от приливно-отливных колебаний в недрах Луны лунные землетрясения вызваны значительными изменениями температуры в лунной коре. Поскольку на нашем спутнике нет воздуха, тепло от Солнца не задерживается, а непосредственно разогревает поверхность, приводя к резким перепадам температуры.

В частности, Солнце нагревает кору до 120 °C днем, в то время как ночью температура падает до минус 133 °C. Такие перепады заставляют кору быстро расширяться и сжиматься, вызывая незначительные сейсмические события. Именно их удалось зафиксировать сейсмометрам, оставленным в 1972 году астронавтами миссии "Аполлон-17".

Кроме тепловых землетрясений, ученые обнаружили и еще один тип толчков, не совпадавший с активностью Солнца.

Проведя триангуляцию сигнала ученые обнаружили, что источник активности находился в нескольких сотнях метров от сейсмометров. Это был посадочный модуль "Аполлона-17".

Они предполагают, что солнечный свет каждое утро разогревал не только поверхность Луны, но и посадочный модуль, приводя к расширению его материалов, что в конце концов приводило к вибрации в почве, фиксировавшейся сейсмометрами.

"Каждое лунное утро, когда Солнце попадает на посадочный модуль, он начинает отскакивать", – объяснил профессор геофизики и соавтор нового исследования Аллен Хаскер.

Эти данные могут иметь важное значение для будущих миссий на Луне, в том числе для программы NASA "Артемида". Хотя тепловые землетрясения слишком малы, чтобы их можно было почувствовать на Луне, эти находки предоставляют жизненно важные данные, которые могут быть использованы при проектировании будущих спусковых аппаратов и оборудования. В том числе и относительно выбора компонентов, из которых будут построены будущие базы программы "Артемида".

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