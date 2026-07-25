Это не ошибка: что означают загадочные четыре точки на iPhone

Многие пользователи iPhone замечали вместо привычных полосок сигнала четыре точки и воспринимали это как сбой в работе смартфона. На самом деле этот индикатор лишь свидетельствует об отсутствии подключения к мобильной сети, в то время как Wi-Fi может продолжать работать без проблем.

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Специалисты объяснили, почему появляется такой символ, что означает режим SOS и когда стоит принимать меры. Об этом сообщает BGR.

Когда на смартфоне появляются четыре точки

Если в верхней части экрана iPhone вместо привычных полосок уровня сигнала появились четыре точки, это свидетельствует о том, что у смартфона временно нет подключения к мобильной сети. В таком режиме устройство не может совершать звонки, отправлять SMS или пользоваться мобильным интернетом через оператора.

Впрочем, это не является признаком неисправности. Если iPhone подключен к сети Wi-Fi, доступ к интернету сохраняется, поэтому большинство онлайн-сервисов будет работать в обычном режиме.

Чаще всего такой индикатор появляется там, где мобильный сигнал слабый или отсутствует вовсе. Это может произойти в метро, туннелях, горной местности, отдаленных населенных пунктах или во время временных перебоев в работе мобильного оператора.

Надпись SOS на экране смартфона

Если же рядом с четырьмя точками отображается надпись SOS, это означает, что телефон не видит сеть вашего оператора, но при необходимости может подключиться к сети другого оператора для совершения экстренных вызовов.

Простые решения для восстановления связи

В большинстве случаев никаких действий со стороны пользователя не требуется. Как только iPhone окажется в зоне стабильного покрытия, индикатор автоматически сменится на привычные полоски уровня сигнала.

Но если после возвращения в зону покрытия индикатор не меняется, стоит выполнить несколько простых шагов.

Прежде всего можно включить авиарежим примерно на 10 секунд, а затем выключить его, перезагрузить iPhone или переместиться туда, где сигнал мобильной сети более стабильный.

Также рекомендуется проверить, не возникли ли технические неполадки у мобильного оператора. Если же вы находитесь за границей, стоит убедиться, что роуминг включен и настроен правильно.

Следует помнить, что после прибытия в другую страну смартфону может потребоваться несколько минут, чтобы найти доступную сеть местного оператора и автоматически подключиться к ней.

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