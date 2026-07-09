Эти пять приложений для Android лучше удалить: в чём причина

Владельцам смартфонов на Android часть приложений можно безопасно удалить или отключить без ущерба для работы устройства. В первую очередь это касается приложений операторов мобильной связи, фирменных сервисов производителей, дубликатов системных приложений, стороннего программного обеспечения и отдельных антивирусных программ.

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Об этом сообщает BGR . Издание поясняет, что значительная часть таких приложений устанавливается ещё до продажи смартфона, однако далеко не все из них необходимы для повседневного использования.

Почему на смартфонах появляется лишнее программное обеспечение

Например, телефоны Samsung поставляются с набором фирменных программ, которые обеспечивают функции, доступные только на устройствах Galaxy. Смартфоны, приобретенные через операторов мобильной связи, часто содержат дополнительные операторские сервисы, а даже устройства Google Pixel имеют собственные предустановленные приложения, в частности Google TV.

В материале отмечается, что независимо от производителя или оператора существует ряд программ, которые можно безопасно удалить или хотя бы скрыть. На телефонах Samsung нередко предустановлены приложения Meta или пакеты Microsoft Office, которые могут оказаться ненужными для пользователя.

Кроме того, многие производители дублируют сервисы Google, предлагая собственные файловые менеджеры, хранилища фотографий или приложения для заметок. Такие решения создаются не только для расширения функциональности, но и для конкуренции за внимание пользователя и его данные.

Приложения операторов могут быть лишними

К первой категории относятся приложения операторов мобильной связи. Обычно это программы для управления личным кабинетом, проверки счета или получения информации об услугах. Хотя они могут быть удобными, оплачивать счета можно и через официальные сайты операторов.

Приложения операторов не всегда отличаются быстрой работой или удобной навигацией. Кроме того, они могут собирать данные пользователей.

Если приложение оператора не используется, его можно удалить через меню "Настройки" в разделе "Приложения". Если функция удаления недоступна, приложение можно отключить, после чего оно перестанет работать и исчезнет из списка приложений.

Фирменные приложения производителей

Отдельную категорию составляют приложения, которые устанавливают производители смартфонов. Они часто дублируют возможности уже имеющихся сервисов Android или Google. Samsung является одним из примеров такого подхода, хотя подобную практику используют и другие компании.

Например, Motorola устанавливает приложение Motorola Notifications, а Google на смартфонах Pixel изначально добавляет YouTube Music и Google TV. Или Samsung Wallet, OnePlus Notes и Google Fit.

Многие из таких приложений создаются для привлечения пользователей в собственную экосистему компании и могут приносить производителям дополнительную прибыль.

При необходимости эти приложения можно удалить или отключить в настройках телефона.

Дубликаты системных приложений

Еще одна категория — дубликаты системных приложений. Например, Samsung предлагает собственные аналоги файлового менеджера, календаря, браузера, цифрового кошелька и других сервисов Android.

Если пользователь уже пользуется стандартными сервисами Google, такие дубликаты могут только перегружать систему и создавать путаницу. Большинство из них можно удалить или отключить в разделе "Приложения".

Также стоит обратить внимание на такие приложения, как Bixby, SmartThings или My Files от OnePlus, которые дублируют возможности других сервисов Android или Google.

Сторонние приложения

На многих смартфонах также можно найти предустановленные сторонние приложения. Речь идет о социальных сетях, стриминговых сервисах и других популярных программах.

Разработчики таких сервисов часто оплачивают их предустановку, рассчитывая, что пользователи оставят их на устройстве и будут ими пользоваться. Именно поэтому на новых смартфонах могут быть установлены Facebook, Netflix или Instagram.

Поскольку большинство таких программ не относятся к системным, их можно безопасно удалить. Если это невозможно, приложение можно отключить в настройках.

Какие антивирусные программы больше не нужны

Последняя категория — сторонние антивирусные приложения и отдельные программы безопасности операторов. Благодаря Google Play Protect большинству пользователей достаточно встроенной защиты Android.

Именно поэтому сторонние приложения, в частности McAfee, Norton 360 и Avast, а также приложения безопасности операторов можно удалить.

В то же время Samsung Device Care удалять не стоит, поскольку это системное приложение отвечает за отдельные функции оптимизации аккумулятора. Если приложение удалить невозможно, его лучше оставить или воспользоваться функцией отключения только для тех программ, которые не являются критически важными для работы системы.

Напомним, что современные смартфоны благодаря мощным процессорам и графическим чипам справляются с сотнями различных задач. Однако, как и раньше, даже у флагманов самым слабым местом остаются аккумуляторы. Часто заряд батареи тает буквально на глазах, и виной тому является не износ аппаратной части, а программное обеспечение, которое мы используем каждый день.

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