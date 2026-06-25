Эти приложения быстро разряжают смартфон: проверьте список

Современные смартфоны благодаря мощным процессорам и графическим чипам справляются с сотней разных задач. Однако по-прежнему даже в флагманах самым слабым местом остаются аккумуляторы.

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Часто батарея тает буквально на глазах, и виной тому не износ железа, а софт, который мы используем каждый день. OBOZ.UA рассказывает о приложениях, которые сильнее всего съедают заряд вашего гаджета.

Facebook и Instagram

Эти продукты от Meta возглавляют антирейтинг. Они буквально живут своей жизнью в фоновом режиме. Приложения постоянно обновляют ленту, кэшируют картинки, подгружают видеоролики и шлют тонны уведомлений.

Зайдите в настройки телефона и запретите этим приложениям фоновую активность. В Instagram стоит отключить автозапуск видео, а для Facebook рассмотреть переход на облегченную версию Facebook Lite.

TikTok

Главный пожиратель не только времени, но и автономности. Бесконечная лента коротких видео заставляет процессор и графический чип работать на максимуме, а экран постоянно обновлять картинку в высоком качестве.

Чтобы увеличить автономность гаджета, можно жестко ограничить фоновый трафик для приложения и контролировать экранное время.

Google Карты

Навигация в реальном времени – это огромная нагрузка. Навигатор одновременно задействует GPS-модуль, постоянно скачивает карты из сети и держит экран включенным.

После завершения поездки полностью закрывайте приложение (выгружайте из оперативной памяти). Также можно отключить фоновое отслеживание геолокации, когда вы никуда не едете.

Snapchat

Из-за специфики работы это приложение задействует сразу несколько энергоемких функций: камеру устройства, фильтры дополненной реальности и датчик GPS для карт.

По возможности отключайте доступ к геолокации в настройках конфиденциальности телефона и не оставляйте приложение открытым надолго.

YouTube

Потоковое видео, особенно в высоком разрешении (Full HD и 4K), требует серьезных вычислительных ресурсов и высокой яркости экрана.

Если уровень заряда критический, снижайте разрешение видео в настройках плеера до 720p или 480p. Для небольшого экрана этого часто достаточно, а нагрузка на чипсет упадет в разы.

WhatsApp

Популярный мессенджер постоянно держит связь с серверами, чтобы вы мгновенно получали сообщения. Масла в огонь подливает автоматическая загрузка тяжелых медиафайлов из чатов.

Для увеличения автономной работы телефона отключите автозагрузку медиа в настройках самого WhatsApp (пусть файлы скачиваются только по клику) и почистите список разрешенных уведомлений от второстепенных групп.

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