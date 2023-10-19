Десять дней в 1582 году исчезли из календаря: что это за феномен и почему так произошло

Исчисление и календарные эры – понятия довольно относительные, ведь обычно их связывали с каким-то историческим или легендарным событием. Почти каждый из древних народов проводил счет времени по своей системе, а в течение тысячелетий были созданы сотни (если не больше) эр.

В зависимости от характера событий различают астрономические (эра Кали в Индии), религиозные (мусульманская или христианская) и политические (связанные со вступлением на престол правителей) эпохи. В христианской эре – в ней летоисчисление ведется от Рождества Христова – произошло интересное событие: в 1582 году 10 дней просто исчезли из календаря. Что это за феномен и почему это произошло, рассказало издание Ifl Science.

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До того, как в 1582 году папа Григорий XIII ввел григорианский календарь, на территории Европы использовали юлианский, введенный Юлием Цезарем в 45 году до нашей эры.

Юлианский календарь функционировал довольно неплохо, но возникли нюансы: существовала проблема с исчислением Пасхи.

В 325 году Никейский собор решил, что Пасха должна приходиться на первое воскресенье после первой полной Луны после весеннего равноденствия. Минули столетия, и ученые с тревогой заметили, что дата весеннего равноденствия, установленная собором – 21 марта – отошла от фактического весеннего равноденствия.

Возникла необходимость связать календарь с солнечным годом (время, которое нужно Земле, чтобы вращаться вокруг Солнца). Юлианский календарь имел высокосный год каждые четыре года, к которому прибавлялся дополнительный день. Проблема заключалась в том, что поскольку фактический солнечный год составляет 365,24219 дней, юлианский календарь набирал один дополнительный день каждые 314 лет.

После введения григорианского календаря решили просто упустить эти дни. После праздника Святого Франциска Ассизского 4 октября 1582 г. произошел переход на григорианский календарь – и это мгновенно перебросило всех вперед до 15 октября.

Папа Григорий должен был сдвинуть дату на 13 дней, чтобы компенсировать отклонения, но после расчетов математиков и ученых было решено сместить календарь всего на 10 дней.

Католическая церковь приняла календарь в 1582 году, что привело к большим разногласиям между двумя календарями. Страны, перешедшие на григорианскую систему позднее, в 1752 году, – Великобритания, США и Канада – должны были пропустить больше дней, а Турция потеряла 13 дней в 1926 и 1927 годах.

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