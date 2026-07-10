Что делать, если украли телефон: как найти Android и iPhone

Потеря или кража смартфона не всегда означает, что устройство невозможно вернуть. Для Android и iPhone существуют встроенные инструменты поиска, а в отдельных случаях может помочь блокировка телефона по коду IMEI.

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О способах поиска украденного или потерянного смартфона рассказывает OBOZ.UA. Также объясним, какую роль в поиске гаджета играет IMEI.

Как найти Android-смартфон

Для телефонов на базе Android основным инструментом поиска является сервис Find My Device от Google. Если смартфон был привязан к аккаунту Google, а функция определения местоположения была включена до его пропажи, владелец может посмотреть последнее зафиксированное местонахождение устройства.

Помимо определения местоположения, сервис позволяет удаленно включить звуковой сигнал, заблокировать телефон или полностью удалить данные для защиты личной информации. Если одна учетная запись Google используется на нескольких устройствах, достаточно выбрать нужный смартфон из списка.

Как отследить iPhone

Для пользователей iPhone компания Apple предлагает систему Find My. Если она была активирована заранее, местонахождение устройства можно посмотреть с другого устройства Apple или через аккаунт iCloud.

Новые модели iPhone с актуальными версиями программного обеспечения способны передавать Bluetooth-сигналы даже после выключения или почти полной разрядки батареи. На более старых моделях система показывает последнее известное местонахождение телефона перед его выключением.

Когда может помочь IMEI

Если найти смартфон через GPS или онлайн-сервисы не удалось, может пригодиться код IMEI — уникальный идентификационный номер устройства. Его можно найти на коробке телефона, в документах или чеке о покупке.

С помощью IMEI правоохранительные органы могут обратиться к мобильному оператору для поиска или блокировки устройства в сети. Для этого необходимо сообщить в полицию о потере или краже, подтвердить право собственности на телефон и пройти соответствующую юридическую процедуру. В некоторых случаях оператор может заблокировать смартфон по IMEI, что сделает его непригодным для использования посторонним лицом.

Как подготовиться заранее

Стоит заранее включить службы определения местоположения, сохранить код IMEI и защитить телефон надежным паролем или биометрической аутентификацией.

Именно такие простые меры могут стать решающими в случае потери или кражи смартфона и повысить шансы на его возвращение.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что за смартфонами могут следить с помощьюскрытых программ или стороннего доступа к данным. При этом существует ряд характерных признаков, которые могут сигнализировать о потенциальной угрозе при использовании устройства.

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