За вашим телефоном следят: пять признаков, которые "сигнализируют" об опасности

Эксперты предупреждают, что за смартфонами могут следить с помощью скрытых приложений или стороннего доступа к данным. При этом существует ряд характерных признаков, которые могут сигнализировать о потенциальной угрозе при использовании устройства.

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Эксперты советуют внимательно следить за работой телефона, чтобы своевременно выявить возможное вмешательство и защитить личную информацию. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Признаки наличия шпионского программного обеспечения

Как отмечают специалисты, программное обеспечение на смартфоне может проявляться рядом характерных признаков в повседневном использовании. Среди них:

– перегрев устройства даже в режиме ожидания, когда им не пользуются;

– быстрая разрядка аккумулятора;

– замедление работы системы;

– шумы во время звонков;

– появление неизвестных приложений без участия пользователя.

Как решить проблему

Следует понимать, что безопасность смартфона в значительной степени зависит от поведения самого пользователя и соблюдения базовых правил цифровой гигиены. В частности, важно:

– отключать автоматическое подключение к Wi-Fi и избегать использования общественных сетей, которые могут быть уязвимы для перехвата данных;

– регулярно проверять разрешения приложений, ограничивать их доступ к функциям устройства;

– контролировать использование камеры и микрофона;

– уделять особое внимание обновлениям системы и приложений, а также включению двухфакторной аутентификации для защиты личных данных.

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