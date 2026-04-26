Безопасно ли подключать телефон к USB зарядке: есть спорные вопросы

Подключать телефон непосредственно к USB-розетке в целом безопасно, но только при определенных условиях. Если речь идет о домашних розетках или качественно установленных USB-портах, главными остаются техническая надежность и соответствие стандартам безопасности.

Зато в общественных местах возникает уже другой вопрос – не столько электрическая безопасность, сколько риск вмешательства через USB-порт, ведь такие разъемы могут передавать не только питание, но и данные. Детали рассказало издание BGR.

Когда USB безопасен безопасен

Сегодня большинство смартфонов имеют порт USB-C, поэтому найти зарядку или настенную розетку с USB стало значительно проще. Такие порты появляются дома, в офисах, отелях, кафе и даже в транспорте. Из-за этого многим кажется, что можно без лишних сомнений подключать телефон где угодно, но на практике стоит учитывать несколько важных моментов.

Если USB-розетка установлена дома, основное значение имеет качество самого оборудования. Для этого советуют выбирать не дешевые модели неизвестного происхождения, а сертифицированные изделия, которые прошли проверку на риски поражения током и воспламенения.

Также важно, чтобы такая розетка имела защиту от перегрузки по току. Это нужно для того, чтобы безопасно заряжать различные устройства – от смартфонов до планшетов и ноутбуков.

Отдельно стоит обращать внимание на поддержку USB Power Delivery. Именно эта технология позволяет устройствам согласовывать нужную мощность зарядки. Один телефон может брать до 40 Вт, другой – более 100 Вт, и розетка должна корректно это поддерживать. Поэтому перед покупкой нужно смотреть на максимальную скорость зарядки через USB-C, потому что не каждая USB-розетка способна заменить обычный зарядный блок.

В чем главное противоречие

Основное противоречие связано с разницей между домашним и публичным использованием. Дома риск сводится преимущественно к качеству оборудования. А вот в общественных местах возникает вопрос кибербезопасности.

Проблема в том, что USB-кабель может передавать не только электроэнергию, но и данные. Если публичный USB-порт изменен или скомпрометирован, через него потенциально могут попытаться получить доступ к телефону или установить вредоносное программное обеспечение.

Чем опасны публичные USB-порты

Именно такой тип атаки известен как juice jacking. Его суть в том, что пользователь подключает телефон к вроде бы обычному USB-порту для зарядки, а на самом деле рискует столкнуться с попыткой похищения данных или заражения устройства.

Самое неприятное то, что внешне отличить безопасный порт от измененного практически невозможно. Человек видит обычный разъем в стене, но не может знать, что именно стоит за ним.

Как заряжать телефон безопаснее

Если речь идет о доме, то достаточно установить качественные сертифицированные USB-розетки с надлежащей защитой и соответствующей мощностью. В таком случае прямое подключение телефона к стене является нормальным решением.

В публичных местах подход должен быть другим. Безопаснее всего использовать собственный зарядный адаптер, подключенный к обычной электрической розетке, а не к встроенному USB-порту. Если же другого варианта нет, дополнительной защитой может быть блокиратор данных или USB-C кабель, который не поддерживает передачу данных.

