Беспроводным способом или с помощью кабеля: как лучше заряжать AirPods

Если вы пользуетесь наушниками AirPods от Apple, то вполне вероятно, что в конце дня вы просто кладете футляр с ними на беспроводную зарядную станцию. Это удобный способ зарядить гаджет, но при этом в голове все равно может возникнуть коварный вопрос: а не изнашивает ли отказ от кабеля аккумулятор AirPods быстрее?

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Подливают масла в огонь и ужасные слухи из интернета о том, что беспроводные зарядные панели со временем разрушают литий-ионные элементы. Впрочем, Apple рекомендует оба способа зарядки наушников. Поэтому издание BGR решило разобраться, действительно ли они равнозначны и как все-таки лучше поступить – пользоваться зарядной станцией или прибегать к старым добрым проводам.

На самом деле беспроводная зарядка вполне безопасна для AirPods. Причина кроется в их футляре: он работает как невероятно умный "фейсконтроль" между розеткой и самими наушниками. Получая питание, чехол строго контролирует точное напряжение, необходимое для безопасной зарядки. Что еще важнее, он управляет тем, как этот ток распределяется к самим AirPods, которые находятся внутри. Эта интеллектуальная система управления питанием прекращает подачу тока в ту же миллисекунду, когда батарея заряжается до 100%, поэтому наушники всегда готовы к работе и защищены от любых неприятностей.

Поскольку чехол берет на себя всю основную нагрузку, выбор между проводом и беспроводной зарядкой – это лишь вопрос вашего удобства. Кабель идеально подойдет для быстрой подзарядки перед выходом в спортзал, тогда как беспроводная зарядка позволит избежать беспорядка на прикроватной тумбочке или рабочем столе. В любом случае внутренние аккумуляторы ваших AirPods остаются в полной безопасности.

Передача энергии и реальные угрозы для батареи

Физические кабели банально эффективнее: передача электричества через медь почти не приводит к напрасным потерям энергии. Беспроводные же панели полагаются на электромагнитную индукцию, передавая ток через воздух. Этот метод чуть менее эффективен, и любая потерянная в процессе энергия мгновенно превращается в тепло (главного врага литий-ионных батарей). Но прежде чем паниковать, вспомните, что AirPods потребляют микроскопическое количество энергии по сравнению со смартфоном. Мощность здесь настолько ничтожна, что минимальное остаточное тепло никак не вредит аккумулятору.

Так что же на самом деле разрушает здоровье батареи? Настоящий злодей – это жаркая окружающая среда. Если оставить чехол на приборной панели автомобиля в солнечный летний день, это разрушит его внутренний химический состав гораздо быстрее, чем ежедневная беспроводная зарядка. Еще одна ловушка – это привычка разряжать аккумулятор "до нуля" перед следующей зарядкой, ведь полное истощение литий-ионных элементов создает сильный напряженный стресс. Избежать этого чрезвычайно просто: как только закончите слушать музыку или подкасты, сразу же положите наушники обратно в чехол, чтобы не дать им полностью разрядиться.

Кроме того, стоит вручную включить одну из многих полезных функций AirPods – "Оптимизированная зарядка". Эта умная функция анализирует ваш ежедневный график и поддерживает заряд на уровне 80%, дозаряжая оставшиеся 20% непосредственно перед тем, как вы обычно отправляетесь на работу или тренировку. Это также защищает наушники от многочасового простоя при 100% заряде, что тоже вредит аккумулятору. Благодаря этому ваши AirPods будут оставаться в хорошем состоянии и работать годами.

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