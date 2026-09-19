Ответ неочевидный: какие AirPods лучше всего подойдут для телефонных звонков

Выбор подходящих наушников для голосовых звонков нередко становится сложной задачей для пользователей смартфонов. Многие колеблются между покупкой более доступных моделей и инвестированием в более дорогие флагманские устройства с передовыми функциями. Однако для тех, чьим приоритетом является максимальная четкость и качество передачи голоса, именно AirPods Pro 3 стали бесспорным лидером.

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Хотя эти наушники полностью раскрывают свой потенциал в паре с устройствами Apple, они также отлично работают с Android-смартфонами, хотя и с некоторыми ограничениями в настройках, отмечает издание BGR.

Инновационное микрофонное шумоподавление

Главным преимуществом флагманской модели стала кардинально обновленная система микрофонов и технология подавления посторонних звуков. Обозреватели профильных изданий и пользователи на тематических форумах отмечают впечатляющий скачок в качестве связи по сравнению с предыдущими поколениями. Благодаря эффективной фильтрации шума собеседник отчетливо слышит ваш голос даже в самых сложных условиях: во время поездки в переполненном поезде в час пик или во время уборки дома с помощью пылесоса.

Преимущества перед конкурентами и предыдущими моделями

Раньше беспроводные наушники часто критиковали за плоский "металлический" звук или чрезмерную чувствительность микрофонов к окружающему фону. В компании Apple существенно доработали эти недостатки, сделав гигантский шаг вперёд в сфере обработки аудиосигнала. Хотя на рынке присутствуют достойные альтернативы от JBL, Sony или Anker, именно фирменные гарнитуры обеспечивают наивысший уровень интеграции и стабильности в экосистеме iPhone.

Как включить режим изоляции голоса

Для достижения идеального звучания во время звонка пользователям доступна специальная функция "Изоляция голоса", которую можно легко активировать на устройствах Apple:

На iPhone или iPad: во время разговора проведите пальцем вниз из правого верхнего угла экрана, чтобы открыть Центр управления, и выберите соответствующую опцию в верхнем меню. На компьютерах с macOS: в верхней панели меню нажмите на зеленый значок камеры или желтый значок микрофона, после чего перейдите в "Режим микрофона" и выберите "Изоляция голоса".

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