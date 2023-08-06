Атлантике грозит коллапс, способный вызвать климатический хаос в Европе

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) – система течений в Атлантике, которые несут теплую воду на север, где она охлаждается и опускается на дно, может подвергнуться коллапсу в ближайшие десятилетия, или даже в ближайшие годы. Это чревато мощными погодными катаклизмами всей Европе.

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Об этом говорится в статье профессора океанографии и климата Роберта Марша из Саутгемптонского университета, опубликованной на The Conversation. Существование AMOC – ключевая причина, почему климат Европы остается стабильным на протяжении тысячелетий.

"В последних прогнозах есть много неопределенности, и некоторые ученые не уверены, что коллапс неизбежен. AMOC также является лишь частью более широкой системы Гольфстрима, большая часть которой определяется ветрами, которые будут продолжать дуть, даже если AMOC разрушится. Следовательно, часть Гольфстрима переживет коллапс", – пишет ученый.

Однако, как отмечает Марш, он десятилетиями изучал связь между атлантическими течениями и климатом и убежден, что "разрушение AMOC приведет к еще большему климатическому хаосу в Европе и за ее пределами". Профессор отмечает, что "это риск, о котором стоит знать".

Он рассказывает, что именно благодаря AMOC люди, живущие на севере Европы, имеют более теплый климат, чем те, кто живут на аналогичных широтах в других местах.

Профессор отмечает, что, к примеру, температура в январе на западе Норвегии на 20°C выше средней по широте. Благодаря подобному течению на 10°C потеплела северо-восточная часть Тихого океана – запад Канады и Аляска, тогда как преобладающие западные ветры означают, что северо-западная часть Атлантики и северо-западная часть Тихого океана гораздо холоднее, так же как и близлежащие участки суши на востоке Канады и Сибири.

Как температура океана связана с погодой

Климатолог объясняет, что в последние годы в Европе установилась особенно необычная погода, как зимой, так и летом. В то же время в Северной Атлантике появились особые паттерны температуры морской поверхности. На больших участках океана от тропиков до Арктики температура держится на 1-2°C выше или ниже нормального уровня в течение месяцев или даже лет подряд.

"Эти закономерности, похоже, оказывают сильное влияние на атмосферу, даже влияя на направление и силу струйных течений", – отметил профессор.

Он добавил, что некоторые из этих температурных паттернов на поверхности моря связаны с изменением AMOC. Но связь гораздо сложнее, чем можно предположить.

В своей статье Марш привел три примера, когда проблемы с AMOC спровоцировали серьезные климатические изменения.

С 2009 по 2011 год Северная Европа пережила несколько суровых зим, связанных с кратковременным замедлением AMOC. В то же время в тропиках усилилась жара, что повлекло за собой необычно активный сезон ураганов в июне-ноябре 2010 года.

В середине 2010-х годов климатологи обнаружили в Северной Атлантике "холодное пятно", достигшее апогея летом 2015 года. Тогда это "пятно" стало одной из немногих частей мира, где было прохладнее, чем в среднем за многолетний период в то время как Центральную Европу накрыла жара.

"Холодное пятно подозрительно напоминало отражение ослабленного AMOC, но впоследствии мы с коллегами объяснили этот переходный эпизод более локальными атмосферными воздействиями", – отметил ученый.

В 2017 году тропическая Атлантика снова была теплее обычного, что привело к новому необычно активному сезону ураганов. Это же потепление на северо-востоке в конце 2017 года, возможно, способствовало возникновению урагана Офелия, который зародился у Азорских островов и достиг берегов Ирландии в октябре.

"Опираясь только на эти несколько примеров, мы можем ожидать, что более существенная реорганизация температуры поверхности Северной Атлантики будет иметь глубокие последствия для климата в Европе и за ее пределами", – написал профессор.

По его словам, большие экстремальные колебания температуры океана могут изменить характер погодных систем, питающихся теплом и влажностью из моря. В результате температура поднимется выше нынешних экстремальных значений, а атлантические штормы могут стать более разрушительными.

Профессор предупреждает, что более экстремальные температурные режимы океана могут оказать дальнейшее влияние на тропические ураганы и струйные течения, направляя штормы во все более маловероятные места назначения.

"Если AMOC разрушится, мы можем ожидать больших экстремальных температур, холода, засухи и наводнений – целого ряда "сюрпризов", которые усугубят текущую климатическую чрезвычайную ситуацию. Потенциальные климатические последствия – в частности, для Европы – должны добавить срочности в принятии решений", – резюмировал он.

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