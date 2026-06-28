Ключевая функция iPhone станет отдельным приложением: что известно

Apple продолжает развивать собственную экосистему устройств и программного обеспечения, делая ставку на технологии искусственного интеллекта. Одним из самых масштабных нововведений компании станет обновление голосового помощника Siri. В iOS 27 сервис не только получит новые функции, но и станет отдельным приложением на iPhone.

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Как сообщает slashgear, помощник был практически создан заново с использованием технологии Apple Intelligence. Ожидается, что изменения сделают взаимодействие с Siri более естественным, персонализированным и эффективным.

Siri получит собственное приложение

С выходом iOS 27 компания Apple изменит привычный формат работы Siri. Голосовой помощник больше не будет просто интегрированной функцией операционной системы, а станет отдельным приложением на смартфонах iPhone.

Несмотря на появление отдельной иконки, пользователи смогут и в дальнейшем вызывать помощника привычным способом — с помощью боковой кнопки устройства. В то же время новый формат должен сделать сервис более функциональным и удобным в использовании.

Siri AI: новое поколение голосового помощника

В Apple сообщили, что обновленная версия получила название Siri AI. Компания подчеркивает, что изменения не ограничиваются ребрендингом, ведь система была полностью перестроена на новой архитектуре.

Основой работы помощника станет платформа Apple Intelligence, которая обеспечит значительно более широкие возможности обработки информации и взаимодействия с пользователем. В компании заявляют, что новый Siri AI станет более разговорчивым, гибким и способным лучше помогать в повседневных задачах.

Одним из главных преимуществ обновления станет улучшенное понимание контекста. Siri AI сможет быстрее анализировать запросы пользователя и давать более точные ответы.

Также помощник получит функцию запоминания предыдущих разговоров, что позволит поддерживать логику диалога даже спустя некоторое время. Кроме того, эта информация будет синхронизироваться между различными устройствами Apple.

Новые возможности для работы с текстом и изображениями

Обновленный помощник будет иметь расширенные инструменты диктовки текста и встроенные функции для написания и редактирования материалов. Siri AI также научится анализировать визуальный контент и отвечать на вопросы, касающиеся изображений.

Благодаря мультимодальным возможностям пользователи смогут взаимодействовать с помощником не только с помощью голоса или текста, но и через фотографии и другие визуальные данные.

Какие iPhone будут поддерживать Siri AI

Новая версия помощника будет доступна не на всех смартфонах Apple. Поддержку Siri AI получат:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 17 (включая модели Plus, Air, Pro и Pro Max).

Таким образом Apple продолжает интегрировать искусственный интеллект в свои устройства, делая Siri одним из ключевых элементов будущей экосистемы компании.

OBOZ.UA ранее писал о том, когда Apple выпустит iOS 27.

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