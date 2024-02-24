Аппарат NASA обнаружил на окраине Солнечной системы то, чего там не должно быть

Пояс Койпера, содержащий сотни тысяч ледяных космических тел, может быть значительно больше, чем считалось ранее. На это намекают данные космического аппарата New Horizons (в переводе с английского – "Новые горизонты"), который 9 лет назад пролетел мимо Плутона.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном американским космическим агентством NASA. Исследование ученых, основанное на данных, полученных с New Horizons, опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.

Пояс Койпера – это область на окраине Солнечной системы. Она начинается за орбитой Нептуна и, как считается, простирается примерно до расстояния 58 и более астрономических единиц (1 а.е. – это расстояние от Солнца до Земли). В определенном смысле пояс Койпера похож на пояс астероидов, но он примерно в 20 раз шире, а также более массивный – по разным оценкам – в 20–200 раз.

Первым открытым объектом из пояса был Плутон, который сначала считался планетой, но затем был лишен этого статуса. Впоследствии там были открыты и другие карликовые планеты и еще меньшие ледяные космические тела.

Считается, что этот пояс сформировался из-за того, что Нептун, Уран, Сатурн и Юпитер превратились в своеобразных защитников Солнечной системы, которые оставили всех нежелательных космических гостей кружиться в холодных окраинах нашей системы.

Сейчас же аппарат NASA "Новые горизонты" пролетает через этот пояс и фиксирует то, чего ученые не ожидали. Девять лет назад он пролетел мимо Плутона и с тех пор уже изрядно продвинулся сквозь пояс Койпера. Считается, что он уже находится на 60 а.е., но его инструмент Venetia Burney Student Dust Counter (SDC) продолжает выявлять высокий уровень пыли.

Как пояснили в NASA, это является симптомом окружающей среды и может означать, что пояс Койпера гораздо больше, чем считалось ранее. Однако подлинные доказательства этого только предстоит найти.

Тем не менее, уже сейчас в NASA заявляют о "возрастающем количестве доказательств того, что внешний край главного пояса Койпера может простираться на миллиарды километров дальше, чем предполагается по нынешним оценкам". Ученые также не исключают варианта, согласно которому может существовать еще один неизвестный нам пояс за пределами пояса Койпера.

Ранее земные телескопы открыли несколько объектов пояса Койпера, которые существуют за тем, что традиционно считается его внешним краем, на расстоянии около 50 а.е. Вместе с данными о пыли от New Horizons это может свидетельствовать о том, что человечество недооценивало масштабы пояса.

Пыль в поясе Койпера может образовываться, когда два объекта ударяются друг о друга, а если верить предварительным данным, "Новые горизонты" последние 10 а.е. должны были лететь в пустом регионе.

Теперь ученые предполагают, что внешний край может находиться на расстоянии 80 а.е., что означает, что пояс Койпера сам по себе примерно в 10 раз больше расстояния между Солнцем и Юпитером.

За 18 лет New Horizons прошел уже более 8 миллиардов километров, но у него еще достаточно топлива, чтобы долететь до предела 100 а.е. от Солнца и работать до 2040-х годов.

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