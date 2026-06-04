5 лучших скрытых функций Windows: как пользоваться

Думаете, знаете операционную систему Windows как свои пять пальцев? На самом деле, она может удивить даже опытных пользователей, ведь содержит немало скрытых функций, способных полностью изменить ваш опыт работы.

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Эти инструменты – не просто какие-то прикольные фишки, они помогают работать быстрее, держать фокус и защищать приватность. Издание GizChina рассказало, где их искать.

Пользуйтесь динамической блокировкой

Вам точно хотелось, чтобы ваш компьютер сам блокировался, когда вы отходите. И Windows может это вам предложить с функцией "Динамическая блокировка" (Dynamic Lock), встроенной прямо в систему. Работает это так: вы подключаете свой смартфон к компьютеру через Bluetooth, и Windows следит за этой связью. Как только вы отходите и сигнал ослабевает, система понимает намек и автоматически блокирует экран – никаких кнопок нажимать не надо.

Как это включить:

сначала включите Bluetooth на компьютере и телефоне;

создайте между ними пару (как для обычного обмена файлами);

перейдите в Настройки > Учетные записи > Параметры входа;

прокрутите до пункта Динамическая блокировка и установите флажок напротив "Разрешить Windows автоматически блокировать устройство, когда вы уходите".

Теперь, когда вы уйдете с телефоном в кармане, компьютер заблокируется примерно через 30 секунд. Простой способ сохранить свои данные в безопасности, когда нужно куда-то отлучиться.

Настройте расписание для режима "Не беспокоить"

Нас всех отвлекают уведомления: письма, приложения, сообщения, выскакивающие именно тогда, когда пытаешься сосредоточиться. О режиме "Не беспокоить", наверное, знают все. Но знали ли вы, что его можно настроить на автоматическое включение и выключение? Это означает, что больше не придется вспоминать о нем перед важной встречей или отключать после нее.

Вот как все настроить:

откройте Настройки > Система > Оповещения > Не беспокоить;

разверните пункт Включать режим "Не беспокоить" автоматически;

включите опцию В указанное время и выставьте часы начала и завершения;

также можно выбрать дни повторения – например, только по будням;

чуть ниже вы увидите пункт Настроить приоритетные уведомления – здесь можно выбрать приложения или людей, чьи уведомления будут прорываться к вам даже в режиме "Не беспокоить".

Настройте это один раз, и система будет тихо работать в фоне. Вы сможете спокойно концентрироваться на делах и при этом не пропустите ничего действительно важного.

Измените звуки уведомлений под себя

В Windows есть встроенные звуки почти для всего: низкий заряд батареи, новые письма, ошибки и так далее. Но будем честными – некоторые из этих сигналов откровенно раздражают. Хорошая новость в том, что их можно изменить. Вы можете поставить что-то едва заметное, что-то веселое или вообще загрузить собственный аудиофайл.

Вот как это сделать:

перейдите в Настройки > Система > Звук;

прокрутите до самого низа и нажмите Другие настройки звука;

в новом окне перейдите на вкладку Звуки;

выберите системное событие из списка – например, "Оповещения" или "Низкий заряд батареи";

выберите новый звук из выпадающего списка или нажмите Обзор, чтобы добавить свой файл;

нажмите кнопку Проверить, чтобы послушать, как оно будет звучать;

нажмите Применить, а затем OK, чтобы сохранить изменения.

Мелочь, но она делает работу за компьютером более приятной и немного снижает уровень стресса.

Заставьте приложения использовать дискретную видеокарту

Вам никогда не мучило, почему некоторые игры или тяжелые программы для дизайна тормозят, хотя у вас стоит хорошая видеокарта? Часто это происходит потому, что Windows запускает их на более слабом, встроенном в процессор графическом чипе вместо мощной дискретной видеокарты. К счастью, это легко исправить.

Вот пошаговая инструкция:

откройте Настройки > Система > Дисплей > Графика;

нажмите Обзор и найдите приложение, которое вы хотите ускорить;

когда оно появится в списке, щелкните его и выберите Параметры;

выберите Высокая производительность и сохраните.

Это можно сделать для любого количества приложений. Это даст Windows четкую команду всегда включать дискретную видеокарту для этих задач. Но имейте в виду: более мощная видеокарта быстрее разряжает батарею, поэтому если у вас ноутбук, за этим стоит следить.

Потрясите окно, чтобы свернуть остальные

У вас открыто слишком много окон одновременно? Такое бывает с каждым. Есть один забавный и быстрый трюк, который наведет порядок на рабочем столе за секунду. Называется он "Трушение окна для сворачивания".

Как этим пользоваться:

нажмите и удерживайте курсором строку заголовка того окна, которое вам сейчас нужно;

слегка потрясите его из стороны в сторону;

все остальные окна мгновенно свернутся;

хотите вернуть все обратно – потрясите окно еще раз, и они снова появятся.

Чтобы включить эту фишку:

перейдите в Настройки > Система > Многозадачность;

убедитесь, что переключатель Встряхивание окна за строку заголовка активирован.

Это отличный способ мгновенно сфокусироваться на одной задаче вместо того, чтобы вылавливать кнопку сворачивания на каждом отдельном окне.

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