5 функций колесика на Apple Watch, о которых вы не знали

На первый взгляд колесико Digital Crown в Apple Watch кажется декоративным элементом, который имитирует заводную головку классических механических часов. Однако на самом деле это многофункциональный инструмент о возможностях которого догадываются далеко не все пользователи гаджета.

Да, большинство все же знает, что нажатие коронки вызывает Siri, листает список приложений или зумит фото. Однако существует еще целый перечень возможностей, которые позволяют управлять часами на уровне профи. Что именно умеет колесико Digital Crown, рассказало издание BGR.

Пробуждение часов с помощью Digital Crown

Обычно экран включают тапом или поднятием руки, но колесико дает больше вариантов. Одно нажатие активирует дисплей и показывает циферблат. Однако можно начать вращать колесико, даже когда экран еще темный: движение вверх откроет возможность листать меню виджетов (Смарт-стопку), а вниз – перечень последних уведомлений. Это значительно ускоряет доступ к информации, не требуя лишних прикосновений к стеклу.

Быстрая навигация по программам и виджетам

Колесико Digital Crown – это мощный инструмент для быстрой навигации. Если вы находитесь на главном экране (циферблате) и прокрутите колесико вверх, откроется "Смарт-стопка". В ней собраны закрепленные виджеты и полезная информация, подстраивающаяся под ваш контекст: например, плеер, если играет музыка, или навигация, если вы прокладываете маршрут. Колесиком можно удобно листать эти карточки, чтобы найти нужную.

Что касается нажатий, то механика очень простая: .

одно нажатие вовзращает на циферблат;

второе – открывает меню всех программ;

двойной щелчок показывает список недавно запущенных приложений для быстрого переключения между ними.

Регулировка громкости музыки

Также это удобный способ управлять звуком в Apple Music, не доставая iPhone. Чтобы настроить громкость, откройте музыкальный виджет в "Смарт-стопке" и просто покрутите колесико. На экране появится индикатор громкости, а фон размывается, подтверждая изменение уровня звука. Это гораздо быстрее, чем искать ползунки на экране или наушниках.

Настройка жеста тройного нажатия

Мало кто знает о возможности тройного клика, которая доступна с Digital Crown. Его можно привязать к функциям специальных возможностей (Accessibility). Это позволяет мгновенно включать AssistiveTouch, VoiceOver для озвучивания экрана, зум или управление другими устройствами Apple поблизости. Настроить тройной клик можно в меню "Доступность" (Accessibility Shortcuts), выбрав одно или несколько нужных действий.

Взаимодействие с циферблатами и приложениями

Во многих циферблатах Digital Crown меняет визуальную часть прямо на ходу. Например, в "Астрономии" или "Лунном календаре" вращение колесика позволяет перематывать время, чтобы увидеть движение планет или фазы луны. На циферблате Metropolitan так можно менять шрифт цифр, а в Kaleidoscope – узоры фона. Подобная механика работает и в приложении "Компас", где коронка помогает менять режимы просмотра маршрута, или в "Мировом времени" для быстрой проверки текущего времени в других поясах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как найти потерянный iPhone, даже если он выключился.

