СМИ назвали самый вероятный формат "коронавирусной" Лиги чемпионов

Испанское издание AS.com раскрыло самый вероятный экспресс-формат завершения розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Тренировка "Реала"
Подобная идея пользуется наибольшим одобрением рабочей группы, сформированной УЕФА, Ассоциацией европейских клубов (ECA) и европейскими лигами,
Четвертьфинал ЛЧ, после того, как определятся все его участники, пройдет в формате одного матча, после чего будет сыгран "Финал четырех" в Стамбуле.
Окончательно решение по формату "коронавирусного" сезона еврокубков будет принято на заседании исполнительного комитете УЕФА, которое состоится 17 июня.
Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ опубликовали возможный календарь завершения сезона в Премьер-лиге Украины.
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