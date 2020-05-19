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19 мая • обновлено в 20:35
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СМИ назвали самый вероятный формат "коронавирусной" Лиги чемпионов

  • 13 марта Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены УЕФА в связи с пандемией коронавируса

  • Руководство УЕФА озвучило новый план по доигровке Лиги чемпионов и Лиги Европы на протяжении трех недель в августе

  • Лигу Европы планируется возобновить 6 августа, а Лигу чемпионов – 8-го

  • Европейский футбольный союз рассматривает возможность отмены квалификационных матчей к ЛЧ и ЛЕ нового сезона

  • Старт первого тура группового турнира Лиги чемпионов сезона 2020/21 запланирован на вторник, 20 октября

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Испанское издание AS.com раскрыло самый вероятный экспресс-формат завершения розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Тренировка "Реала"

Тренировка "Реала"

Подобная идея пользуется наибольшим одобрением рабочей группы, сформированной УЕФА, Ассоциацией европейских клубов (ECA) и европейскими лигами,

Четвертьфинал ЛЧ, после того, как определятся все его участники, пройдет в формате одного матча, после чего будет сыгран "Финал четырех" в Стамбуле.

Окончательно решение по формату "коронавирусного" сезона еврокубков будет принято на заседании исполнительного комитете УЕФА, которое состоится 17 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ опубликовали возможный календарь завершения сезона в Премьер-лиге Украины.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Лига чемпионов Лига Европы
Тег
УЕФА
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