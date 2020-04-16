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16 апреля • обновлено в 20:18
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Назван формат возобновления Лиги чемпионов

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Финал Лиги чемпионов может состояться в конце августа из-за пандемии коронавируса.

Лион - Ювентус

Лион - Ювентус

Как сообщает The Telegraph, матчи пройдут в одном месте, скорее всего, в Стамбуле, где 29 августа должен будет состояться финал турнира УЕФА. Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов предлагаются провести 28 и 29 июля, а оставшуюся часть турнира – в августе.

Отмечается, что оставшиеся раунды плей-офф будут состоять из одной встречи. Финал Лиги Европы может пройти 26 августа.

УЕФА не возражает против того, чтобы провести матчи еврокубков одновременно с играми в чемпионатах, но многие клубы настаивают на том, чтобы доиграть чемпионаты, а затем переключиться на еврокубки.

УЕФА обсудит план проведения Лиги чемпионов во время конференции с 55 ассоциациями. В организации надеются, что турнир удастся завершить.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что матчи еврокубков могут пройти при пустых трибунах, если ситуация с коронавирусом не улучшится.

Кроме того, в УЕФА задумались об изменении формата проведения Евро-2020, которое должно пройти летом 2021 года.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Тег
УЕФА
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