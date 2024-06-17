Во второй раз в истории! Сборная Украины по волейболу с камбэком выиграла Золотую Евролигу. Фото

Мужская сборная Украины по волейболу во второй раз в своей истории стала победительницей Золотой Евролиги. Этого успеха подопечные аргентинского тренера Рауля Лосано добились благодаря победе в Финале четырех, который накануне завершился в хорватском Осиеке.

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В полуфинале украинцы обыграли Чехию (3:0), а в решающем матче одолели хозяев турнира – 3:1 (25:23, 19:25, 26:28, 19:25). Поединок за золотые медали получился очень интересным – наши соотечественники проиграли первый сет, но затем совершили камбэк.

Особенно невероятной получилась третья партия, в которой "сине-желтые" при счете 8:15 в пользу соперника выиграли девять из 10 розыгрышей и перевернули ход встречи. А в решающем сете украинцы и вовсе ни разу не дали сопернику выйти вперед.

Таким образом, сборная Украины выиграла турнир и вышла в Кубок претендентов, где будет разыгрываться путевка в Лигу наций – ежегодный турнир лучших национальных волейбольных команд.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне старт в Золотой Евролиге в сборной Украины возник новый грандиозный скандал из-за отказа некоторых лидеров команды выходить на паркет.

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