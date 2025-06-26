Звездный футболист сборной Украины загадочным видео подтвердил свои отношения с красавицей-блогершей, у которой 1,8 млн подписчиков

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко намекнул на романтические отношения с популярной блогершей Дашей Квитковой. В своем Instagram он выложил короткое видео, на котором идёт по тёмной улице, а навстречу к нему с объятиями бежит светловолосая девушка, один в один похожая на Квиткову.

Видео дня

Хотя видео вскоре было удалено, поклонники пары вновь заговорили о возможном романе. Ранее Бражко и Квиткова уже обменивались шуточными роликами в TikTok, подогревая слухи об их отношениях. Именно тогда футболист впервые публично обратился к блогерше, что вызвало волну обсуждений в соцсетях.

По словам инсайдеров, чувства между Владимиром и Дашей действительно есть, хотя их роман начался совсем недавно. Тем не менее, фанаты продолжают следить за развитием событий, обсуждая каждое появление пары в сети.

Ранее Бражко и Квиткову уже замечали вместе на нескольких мероприятиях. Даша — популярный инфлюенсер с аудиторией более 1.8 миллиона подписчиков и амбассадор донецкого "Шахтёра".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая Бражко и Квиткова были вместе на свадьбе своего одноклубника – Максима Дячука. Во время трансляции на экранах фильма про Дячука и его невесту, Бражко что-то нежно шепнул на ухе своей подруге. Даша в ответ заулыбалась. Было видно, что молодые люди уже не скрывают своих отношений.

Для справки: Дарья Квиткова (настоящая фамилия — Матюнина) родилась 9 июля 1998 года. По её словам, с детства ей было неловко из-за своей фамилии, поэтому она придумала псевдоним — Квиткова. Позже, выйдя замуж, она сменила фамилию на Вакулович.

Ещё во время учёбы Дарья начала вести Instagram, где публиковала свои фотографии и делилась личными историями. Благодаря эффектной внешности её заметили рекламные агентства. На момент публикации новости у девушки 1,8 млн подписчиков.

В 2019 году Квиткова приняла участие в 9-м сезоне шоу "Холостяк", где стала избранницей Никиты Добрынина. После окончания шоу пара начала жить вместе, а позже официально оформила отношения — они стали первой парой, сыгравшей свадьбу после участия в украинском "Холостяке". В июне 2023 пара развелась.

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