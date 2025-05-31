На камеру попали отношения футболиста сборной Украины со знаменитой блогершей, у которой 1,8 млн подписчиков. Видео

'Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко закрутил роман со знаменитой украинской блогершей Дашей Квитковой. Участник чемпионата Европы 2024 попал на видео с инфлюенсеркой на свадьбе своего одноклубника – Максима Дячука.

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На торжественном мероприятии во время трансляции на экранах фильма про Дячука и его невесту, Бражко что-то нежно шепнул на ухе своей подруге. Даша в ответ заулыбалась. Было видно, что молодые люди уже не скрывают своих отношений.

Стоит отметить ,что в интервью для "Люкс ФМ" Квиткова осторожно прокомментировала свою личную жизнь. На вопрос о том, когда она раскроет, кто её возлюбленный, блогерша ответила лишь: "Всему своё время" — и не стала говорить ничего больше на эту тему.

Дарья Квиткова (настоящая фамилия — Матюнина) родилась 9 июля 1998 года. По её словам, с детства ей было неловко из-за своей фамилии, поэтому она придумала псевдоним — Квиткова. Позже, выйдя замуж, она сменила фамилию на Вакулович.

Ещё во время учёбы Дарья начала вести Instagram, где публиковала свои фотографии и делилась личными историями. Благодаря эффектной внешности её заметили рекламные агентства. На момент публикации новости у девушки 1,8 млн подписчиков.

В 2019 году Квиткова приняла участие в 9-м сезоне шоу "Холостяк", где стала избранницей Никиты Добрынина. После окончания шоу пара начала жить вместе, а позже официально оформила отношения — они стали первой парой, сыгравшей свадьбу после участия в украинском "Холостяке". В июне 2023 пара развелась.

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