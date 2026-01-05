Звездные беглецы из сборной Украины: почему призер Олимпиады выбрал Хорватию, а чемпионка Европы – Россию

После полномасштабного вторжения РФ Украина теряет своих атлетов не только из-за атак врага, но и из-за заманчивых предложений от других стран, которые пользуются возможностью и пополняют свои сборные нашими талантами. Конечно, атлеты меняли гражданство и раньше, но во время войны это воспринимается более остро. И особенно, когда это готов, или же без двух минут чемпион, как гимнаст Илья Ковтун или дзюдоистка Елизавета Литвиненко.

OBOZ.UA собрал главных беглецов украинского спорта в 2025 году.

ИЛЬЯ КОВТУН. Разговоры о том, что серебряный призер Олимпийских игр-2024 по спортивной гимнастике собирается сменить гражданство начались еще в конце 2024-го. А 17 января прошлого года стало известно, Илья Ковтун подал документы на получение хорватского гражданства, чтобы выступать за сборную страны. Это подтвердил и тренер национальной команды "клетчатых" Владимир Мадаревич.

И только в апреле 2025-го 21-летний гимнаст, который уже почти четыре года живет и тренируется в Осиеке, объяснил измену не только войной и тяжелыми условиями подготовки дома, но и ощущением поддержки со стороны местных жителей: "Я чувствую определенный моральный долг перед жителями Осиека. Я практически жил здесь: спал, тренировался, питался. Когда я выиграл олимпийскую медаль, казалось, что люди здесь радовались больше, чем у меня дома".

Интересно, как бы Ковтун мог почувствовать поддержку и радость украинцев, если не бывал дома после начала полномасштабного вторжения? А в кулуарах громко шептались о том, что Илья отказался возвращаться в родную страну под влиянием своего многолетнего тренера Ирины Горбачевой-Надюк, которой в Хорватии также предложили очень хорошие условия.

Кстати, в интервью OBOZ.UA Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Также она делала акцент на конфликтах в национальной федерации гимнастики. Как бы там ни было, но в июле Ковтун сменил спортивное гражданство на хорватское. Однако из-за "карантина" он сможет дебютировать за Хорватию не раньше июля 2026 года.

ИЛАРИЯ И ИГОРЬ ЦУРКАН, АЛЕКСЕЙ БОЛДЫРЕВ. Настоящее бегство в 2025-м организовали украинские дзюдоисты. Считается, что прежде всего это связано с бойкотом крупных соревнований, к которым допустили представителей стран-агрессорок. В 2023 году "сине-желтые" не выступали на чемпионате мира в знак протеста против участия россиян и белорусов в нейтральном статусе, хотя турнир был лицензионный к Олимпиаде-2024. А потом украинская федерация отказалась от участия в мундиале-2025 в ответ на решение Международной федерации разрешить команде Беларуси соревноваться с государственной символикой.

И вот в начале сентября стало известно, что спортивное гражданство сменили 16-летняя Илария Цуркан и ее 20-летний брат Игорь Цуркан. Та самая Илария, которая в июле выиграла "золото" Европейского юношеского олимпийского фестиваля со словами: "Эта медаль – для моей страны, для моей семьи". И вот девочка, которую называли надеждой украинского дзюдо, выбирает Словению и переезжает туда вместе с братом.

На момент сообщения о смене сборной Илария занимала второе место мирового рейтинга среди кадетов в весовой категории до 63 кг. И уже завоевала серебро кадетского ЧМ для Словении. Ее брат Игорь Цуркан является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы среди юниоров и на момент перехода находился на четвертой строчке в мировом рейтинге юниоров в категории до 81 кг.

Чуть раньше Цурканов польское спортивное гражданство получил 20-летний украинский дзюдоист Алексей Болдырев, который также закрывал топ-4 в мировом рейтинге юниоров, но в весе до 90 кг.

ЕЛИЗАВЕТА ЛИТВИНЕНКО. Но больше всего вопросов вызывает переход одной из лидеров сборной Украины, бронзового призера ЧМ-2022 Елизаветы Литвиненко. 21-летняя дзюдоистка, которая была седьмой на ОИ-2024, получила гражданство ОАЭ, национальная команда которых стала пристанищем для представителей страны-агрессора. Так, цвета арабской сборной защищает чемпион России-2018 Джафар Костоев и уроженец Иркутска Махмадбек Махмадбеков, который до мая 2024-го имел паспорт РФ.

На момент полномасштабного вторжения был посланником Кремля и эмиратский дзюдоист Гаджимурад Омаров. То есть, можно понять, что спортсменка высокого уровня хочет иметь пространство для реализации, но ведь не рядом и с теми, кто, как минимум, молча поддерживает нападение на твой дом, а как максимум – помогает его уничтожать, оправдывая агрессию РФ.

В Федерации дзюдо Украины сообщили, что Елизавета в июле сообщила ФГУ о решении жить за границей вместе с семьей и желании представлять другую страну. А через некоторое время поступил официальный запрос от ОАЭ. Карантин за переход не был предусмотрен, ведь ОАЭ взамен гарантировали бесплатное участие 10 украинских спортсменов в течение 2026–2028 годов в турнире Grand Slam в Абу-Даби.

И осенью Литвиненко, которая родилась в Покрове на Днепропетровщине, все начала собирать награды для новой сборной.

К сожалению, идет отток спортсменов и в спортивной гимнастике, где в последнее время наблюдается регулярная грызня и выяснение отношений. Кроме Ковтуна, в 2025-м сменил гражданство и Пантелей Колодий, который родился в РФ, с 2022 года выступал за сборную Украины, а теперь обзавелся паспортом Соединенных Штатов.

В составе "сине-желтых" Колодий был участником ЧМ-2022, Евро-2022 и Универсиады. В конце декабря 2022 года получил звание мастера спорта страны. В сентябре 2023-го он провел последние соревнования за Украину на Кубке мирового вызова в венгерском Сомбатгее и исчез с радаров.

А в январе 2025-го Федерация гимнастики США сообщила, что Колодий выступит на отборочном турнире к чемпионату страны, где должен был представлять университет Стэнфорда, где он периодически тренировался после начала полномасштабного вторжения РФ. Однако, по регламенту соревнований, принять участие в турнире могли только спортсмены с американским паспортом, поэтому украинцу пришлось сняться.

В мае 2025-го Колодий наконец сменил спортивное гражданство, но вынужден будет провести год карантина без соревнований. Но уже с 8 мая 2026 года он сможет представлять США на международной арене. Вполне вероятно, что следующим на выход стоит 20-летний Радомир Стельмах, который не соревновался за сборную в 2025-м и попал в кадровый реестр Немецкого гимнастического союза (DTB) на 2026 год. И хотя вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова подчеркнула, что он не будет переходить в сборную Германии, сценарий этой истории может измениться очень быстро.

СОФИЯ ЛИСКУН. Ну и вишенкой на торте стал побег чемпионки Европы и призера мирового первенства в прыжках с 10-метровой вышки Софии Лыскун. Уроженка Луганщины не просто отказалась от Украины, где имела все условия для подготовки, она сбежала в Россию, от ракет и дронов которой пряталась последние четыре года. Еще летом она выступала за национальную команду на чемпионате мира, а 3 декабря получила российский паспорт и зачитала присягу стране-террористке на камеру.

Поступок Лыскун стал шоком для ее партнеров и федерации, ведь ранее она бежала из оккупированного РФ Луганска в Киев и рассказывала, какие россияне "какашки" и как их все не любят в международном спортивном сообществе.

София, которая буквально несколько лет назад кричала о зомбировании в стране-террористке, получила паспорт с двухголовым орлом и заявила о намерении выступать за сборную РФ, которую возглавляет ее бывший тренер, выпускница Луганского государственного пединститута им. Она в свое время тоже предала Украину, а со временем, судя по всему, сумела промыть мозги и Лыскун, которая заявила, что годами поддерживала контакт с наставницей.

