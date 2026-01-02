Звездная фигуристка, с которой нарушил закон Путин, показала "невообразимый уровень тупости" и стала посмешищем в сети

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова стала объектом насмешек болельщиков после того, как показала один из своих новогодних подарков. 23-летняя фигуристка похвасталась старинным 500-летним японским мечом, которому, по ее словам, больше "полувека".

"Я хотела запечатлеть этот момент. Просто вдумайтесь в цифру: 500 лет – это полвека – этому японскому мечу. Это музейный экспонат, чтобы вы понимали. Просто прикоснуться к этому – это очень важный момент. И он у меня. Вот заключение, тут есть экспертиза – заключение специалистов. В общем, это просто потрясающе", – сказала Загитова на видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале.

Читатели портала Sports.ru не прошли мимо очередного фейла фигуристки. Они потребовали отобрать лицензию у высшего учебного заведения, где училась спортсменка.

"Пора начинать забирать лицензии у вузов, которые выпускают таких специалистов", "Ладно в 15 ты не особо умом блещешь, допустимо, наверстаешь. Но в махровые 23 года уже позор", "Невообразимый уровень тупости. Буквально. Еще с такой уверенностью", "Господи, ну как можно иметь высшее образование, жить в мегаполисе и быть таким кошмарным безграмотным колхозом...", "Сколько издевательских комментариев тут. Я уже устал их лайкать", – пишут в комментариях.

Отметим, что Загитова в 15-летнем возрасте принимала участие в митинге в поддержку диктатора Владимира Путина, который баллотировался на очередной президентский срок. Использование несовершеннолетних в политической пропаганде запрещено законами РФ.

