'Звезда, которая пробыла на земле всего 26 лет': Россия убила чемпиона Украины по борьбе за 9 дней до его дня рождения

4 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении погиб украинский борец, бывший чемпион страны Андрей Яременко. После мобилизации в ряды ВСУ он служил оператором беспилотных систем и был настоящим своего дела. Однако теперь талантливому спортсмену и защитнику навсегда 25 лет. Из-за военной агрессии РФ Яременко 9 дней не дожил до своего 26-летия...

Андрей родился 13 декабря 1999 года в Житомире, учился в местной общеобразовательной школе №8, которая впоследствии трансформировалась в лицей и с детства отличался целеустремленностью и силой воли. Эти качества очень пригодились парню в греко-римской борьбе, которая появилась в жизни Яременко в почти восьмилетнем возрасте и захватила на долгие годы.

"Я первый тренер я увидел в тогда еще восьмилетнем мальчике настоящего чемпиона с первых дней нашего знакомства. В течение пяти лет мы путешествовали по всей Украине, соревнуясь и получая медали разного достоинства. Андрей удивлял своей техникой, силой, стратегией и безошибочностью. Он никогда не сдавался и всегда проявлял волю к победе. Чемпионом Андрей становился не на соревнованиях, а в зале, тяжело и добросовестно работая каждый день", – вспомнил тренер героя Дмитрий Пискун.

По словам наставника, Андрей был застенчивым, но воспитанным, сильным, но вежливым, титулованным, но простым парнем, который, несмотря на свои достижения, никогда никого не обидел, а наоборот – своим примером вдохновлял партнеров, вселяя в них веру в себя.

"Зная, что он – особенный человек, я верил, что он станет звездой мирового масштаба. Отдавая все свои знания и силы для воспитания Андрея, я получал от него гораздо больше, чем его личные медали. Он не только побеждал сам, но и был лидером, который вдохновлял других. Юный Андрей был для меня образцом спокойствия и уверенности. Необычайный талант он приумножал тяжелым трудом с улыбкой на лице. Это именно тот случай, когда воспитанник превосходит своего тренера в сто раз, но это так приятно", – отметил Пискун.

Победы Яременко не заставили себя долго ждать, его талант было видно невооруженным глазом, поэтому после седьмого класса парень продолжил свое образование в Березненском лицее-интернате спортивного профиля и продолжил достойно представлял Житомирскую область на соревнованиях различного уровня.

В 2015 году Андрей стал чемпионом Украины, после чего был многократным призером областных и всеукраинских соревнований, отобрался в сборную и представлял Украину на чемпионате мира среди кадетов, где занял 10 место.

"Я помню его всегда трудолюбивым, он всегда был для меня примером. Он покорял высоты, к которым мне хотелось стремиться", – вспомнил друг погибшего спортсмена Влад, с которым они вместе занимались в спортивной и школе.

Впоследствии Яременко получил степень магистра факультета физической культуры и спорта Житомирского государственного университета имени Ивана Франко и мечтал реализовать себя еще и в тренерской деятельности – влюбить в борьбу детей и подготовить новое поколение чемпионов. Но планы пришлось сильно корректировать после полномасштабного вторжения РФ.

В начале 2025 года спортсмен присоединился в ряды ВСУ, где противостоял врагу как оператор беспилотных систем в 115-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны. Эта работа требовала не только технические навыки, но и холодный ум, точность и выдержку, которые годами воспитывались в спорте.

По словам директора Житомирского городского центра социальных служб Ольги Юрченко, он сразу получил авторитет среди собратьев и командиров, ведь был уравновешенным и умел спокойно решать чрезвычайно сложные проблемы и жизненные ситуации.

Однако 4 декабря 2025 Андрей отдал свою жизнь за Украину и своих близких во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

"Преданный делу, которое любил, а с другой стороны – невероятный, искренний, вежливый и щедрый на добро, на друзей, на поддержку", – вспомнила Юрченко.

"Короткая жизнь, за которую он успел оставить отпечаток во многих сердцах. Звезда, которая пробыла на земле всего 26 лет, но свет которой останется со мной и многими навсегда. Это была честь и гордость быть частью твоей жизни", – обратился к погибшему ученику Дмитрий Пискун.

