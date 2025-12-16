Знаменитый украинский тренер, воевавший в ВСУ, уехал из Украины и будет в новом клубе сотрудничать с Россией

Азербайджанский "Нефтчи", который 9 декабря возглавил знаменитый украинский тренер Юрий Вернидуб, будет участвовать в партнерских проектах с российскими и белорусскими клубами. Ранее Вернидуб проходил службу в Вооружённых силах Украины и работал главным тренером "Кривбасса", с которым стал бронзовым призёром чемпионата страны.

Видео дня

По информации пресс-службы "Локомотива", академия московского клуба заключила партнёрские соглашения с "Нефтчи" и минским "Динамо". Соглашения включают обмен опытом в подготовке юных футболистов, участие в турнирах в Азербайджане, Беларуси и России, стажировки тренеров, образовательные мероприятия и развитие детско-юношеского футбола.

Юрий Вернидуб пояснил, что покинул Украину на основании "разрешения на высоком уровне", срок действия которого действует до конца 2026 года, после чего он обязан вернуться. Тренер подчеркнул, что пока только знакомится с коллективом и изучает ситуацию, поэтому преждевременные выводы делать не готов.

В тренерский штаб "Нефтчи" вошли Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб и Игорь Фокин. До этого Вернидуб работал в "Заре", белорусском "Шахтёре" и молдавском "Шерифе", с которым впервые в истории клуба вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов. Всего за карьеру тренер провёл 462 матча и одержал 209 побед.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!