Знаменитый украинский тренер покинул Украину, рассказав о 'разрешении на высоком уровне'

Знаменитый украинский футбольный тренер Юрий Вернидуб подтвердил, что заключил контракт с азербайджанским "Нефтчи", покинув Украину на основании официального разрешения. Оно якобы было подписано на высоком уровне.

Тренер пояснил, что получил право находиться за границей до окончания соглашения в 2026 году: затем он обязан вернуться. Кто выдал документ, ему не известно.

"Разрешение было подписано на высоком уровне – ну, а кто еще даст такое разрешение. А кто дал это разрешение? Честно говоря, не знаю. Знаю, что там моя фамилия и моих помощников", – цитирует 59-летнего специалиста Трибуна.

Комментируя работу с "Нефтчи", тренер попросил не делать выводов преждевременно. Он подчеркнул, что пока только знакомится с коллективом, изучает ситуацию и не готов давать оценки после одного дня в клубе. Вернидуб отметил, что перед какими-либо заявлениями ему нужно поработать, посмотреть и разобраться: лишь затем можно говорить о результатах и планах.

По словам тренера, решение уехать он связывал либо с достижением 60 лет, либо с получением соответствующего разрешения. Теперь оно оформлено, поэтому он выполняет условия контракта и полностью сосредоточен на работе за границей.

Юрий Вернидуб начал тренерскую карьеру после окончания Академии имени Лесгафта в Санкт-Петербурге. Сначала он работал в запорожском "Металлурге", где в 2007 году на месяц исполнял обязанности главного тренера. В ноябре 2011 года Вернидуб стал исполняющим обязанности, а с мая 2012 года — главным тренером луганской "Зари".

Под его руководством клуб впервые в истории вышел в финал Кубка Украины, получил "бронзу" чемпионата и пять сезонов подряд выступал в еврокубках, дважды играя в групповом этапе Лиги Европы. Юрий дважды признавался тренером года в Украине.

В ноябре 2019 года он возглавил белорусский "Шахтёр" (Солигорск), но покинул клуб в августе 2020-го по семейным обстоятельствам. В декабре того же года Вернидуб стал главным тренером молдавского "Шерифа", с которым завоевал два чемпионства страны и впервые в истории клуба вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, набрав семь очков в группе с "Реалом", "Интером" и "Шахтёром".

С 2022 года тренер вернулся в Украину: сначала в рядах Вооружённых сил, затем главным тренером "Кривбасса", с которым стал бронзовым призёром чемпионата Украины в сезоне 2023/24. 9 декабря 2025 года Юрий Вернидуб был назначен главным тренером азербайджанского клуба "Нефтчи". Всего в карьере тренера он провёл 462 матча, одержав 209 побед.

