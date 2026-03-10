Знаменитый украинский тренер, воевавший в ВСУ, пожал руку пособнику российских оккупантов. Видео

Знаменитый украинский футбольный тренер Юрий Вернидуб оказался в центре внимания из-за эпизода с российским наставником команды-соперника. Камеры зафиксировали момент, как украинец, возглавляющий "Нефтчи", после матча чемпионата Азербайджана обменялся рукопожатием с Курбаном Бердыевым, тренирующим "Туран".

Эпизод произошел после игры 23-го тура национального футбольного первенства, в которой "Нефтчи" уступил "Турану" со счетом 0:1. После завершения встречи тренеры обеих команд традиционно пожали друг другу руки, этот момент попал на видео.

Курбан Бердыев ранее ездил на оккупированную территорию Украины. В 2023 году он совершил "гуманитарный визит" в захваченный российскими войсками Мариуполь, где располагался батальон оккупантов "Эспаньола".

Юрий Вернидуб возглавил "Нефтчи" из Баку в декабре 2025 года. Контракт специалиста рассчитан на полтора года.

По состоянию на 10 марта 2026 года команда под его руководством провела семь официальных матчей в Премьер-лиге Азербайджана: три победы, четыре ничьи и одно поражение. Первую неудачу "Нефтчи" при украинском тренере потерпел 9 марта в игре против "Турана".

До работы в Азербайджане Вернидуб возглавлял "Кривбасс", с которым стал бронзовым призером чемпионата Украины, а после начала полномасштабного вторжения России проходил службу в Вооруженных силах Украины.

Ранее в медиа сообщали о специальном пункте в контракте Вернидуба с азербайджанским клубом. Тренер якобы настоял, чтобы в зоне его ответственности были исключены любые контакты с российскими клубами, включая трансферы и проведение товарищеских матчей, уточнив, что договоренность позволяет "избегать любых контактов" с представителями российского футбола.

