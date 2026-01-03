УкраїнськаУКР
русскийРУС

Пункт в контракте знаменитого украинского тренера, который служил в ВСУ, вызвал истерику в России

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,5 т.
Пункт в контракте знаменитого украинского тренера, который служил в ВСУ, вызвал истерику в России

Знаменитый украинский тренер Юрий Вернидуб недавно возглавил азербайджанский клуб "Нефтчи". Как сообщил YouTube-канал "ТаТоТаке", в его контракте содержится особый пункт: все вопросы, находящиеся в зоне ответственности Вернидуба, запрещают любые контакты с российскими клубами, включая трансферы и товарищеские матчи.

Видео дня

Ранее Вернидуб проходил службу в Вооружённых силах Украины и работал главным тренером "Кривбасса", с которым стал бронзовым призёром чемпионата страны.

Пункт в контракте знаменитого украинского тренера, который служил в ВСУ, вызвал истерику в России

Журналисты "ТаТоТаке" отмечают, что история с Вернидубом вызвала шквал манипуляций и провокаций в российских медиа: "Людина приходить в цей клуб і прописує в контракті, що все, за що відповідає головний тренер, дозволяє уникати будь-яких контактів з болотною біомасою", — пояснили авторы.

При этом они подчеркнули, что сам Вернидуб оказался в сложной ситуации, не успев сразу объяснить процесс согласования и легализации своего выезда из Украины.

Пункт в контракте знаменитого украинского тренера, который служил в ВСУ, вызвал истерику в России

Российские болельщики развернули настоящую волну критики и насмешек. Один пользователь язвительно отметил: "Он же вроде как пошел добровольцем воевать за Зеленского. Тоже не доехал до части как 20К бусифицированных тарасов каждый месяц?". Юзеры из РФ устроили настоящую истерику: "Пусть вернет все заработанное в Зенита тогда", "И Дуб пусть не забудет", "Алло, не могу говорить, он с москалями не общается. Все пока".

Пункт в контракте знаменитого украинского тренера, который служил в ВСУ, вызвал истерику в России
Пункт в контракте знаменитого украинского тренера, который служил в ВСУ, вызвал истерику в России

Многие пользователи в комментариях откровенно высмеивали его украинское прошлое и службу в ВСУ, превращая спортивный вопрос в политическую провокацию. Другие комментаторы саркастично игнорировали спортивный уровень клуба

Часть пользователей пыталась оправдать свою агрессию, обосновывая её "уровнем журналистики".

Пункт в контракте знаменитого украинского тренера, который служил в ВСУ, вызвал истерику в России
Пункт в контракте знаменитого украинского тренера, который служил в ВСУ, вызвал истерику в России
Пункт в контракте знаменитого украинского тренера, который служил в ВСУ, вызвал истерику в России
Пункт в контракте знаменитого украинского тренера, который служил в ВСУ, вызвал истерику в России
Пункт в контракте знаменитого украинского тренера, который служил в ВСУ, вызвал истерику в России

Юрий Вернидуб пояснил, что покинул Украину на основании "разрешения на высоком уровне", срок действия которого действует до конца 2026 года, после чего он обязан вернуться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe