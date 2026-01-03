Знаменитый украинский тренер Юрий Вернидуб недавно возглавил азербайджанский клуб "Нефтчи". Как сообщил YouTube-канал "ТаТоТаке", в его контракте содержится особый пункт: все вопросы, находящиеся в зоне ответственности Вернидуба, запрещают любые контакты с российскими клубами, включая трансферы и товарищеские матчи.

Ранее Вернидуб проходил службу в Вооружённых силах Украины и работал главным тренером "Кривбасса", с которым стал бронзовым призёром чемпионата страны.

Журналисты "ТаТоТаке" отмечают, что история с Вернидубом вызвала шквал манипуляций и провокаций в российских медиа: "Людина приходить в цей клуб і прописує в контракті, що все, за що відповідає головний тренер, дозволяє уникати будь-яких контактів з болотною біомасою", — пояснили авторы.

При этом они подчеркнули, что сам Вернидуб оказался в сложной ситуации, не успев сразу объяснить процесс согласования и легализации своего выезда из Украины.

Российские болельщики развернули настоящую волну критики и насмешек. Один пользователь язвительно отметил: "Он же вроде как пошел добровольцем воевать за Зеленского. Тоже не доехал до части как 20К бусифицированных тарасов каждый месяц?". Юзеры из РФ устроили настоящую истерику: "Пусть вернет все заработанное в Зенита тогда", "И Дуб пусть не забудет", "Алло, не могу говорить, он с москалями не общается. Все пока".

Многие пользователи в комментариях откровенно высмеивали его украинское прошлое и службу в ВСУ, превращая спортивный вопрос в политическую провокацию. Другие комментаторы саркастично игнорировали спортивный уровень клуба

Часть пользователей пыталась оправдать свою агрессию, обосновывая её "уровнем журналистики".

Юрий Вернидуб пояснил, что покинул Украину на основании "разрешения на высоком уровне", срок действия которого действует до конца 2026 года, после чего он обязан вернуться.

