Знаменитый украинский гимнаст-чемпион покинул Украину и готовится выступать за другую страну

Украинский гимнаст Радомир Стельмах готовится выступать за сборную Германии. 20-летний уроженец Запорожья включен в систему подготовки бундестим и рассматривается как кандидат для национальной команды.

Видео дня

Имя Стельмаха появилось в официальном реестре Немецкого гимнастического союза, опубликованном 19 декабря. Рядом с фамилией украинца указан статус Perspektivkader, что означает "перспективный спортсмен" и предполагает его подготовку с прицелом на возможные выступления за сборную Германии.

Радомир Стельмах является действующим чемпионом Европы 2024 года в командном многоборье в составе сборной Украины. Вместе с Ильей Ковтуном, Олегом Верняевым, Игорем Радивиловым и Назаром Чепурным он выиграл континентальное первенство, а также представлял Украину на Олимпийских играх в Париже.

После Олимпиады Стельмах не выступал за национальную команду Украины. В 2025 году он пропустил сезон на уровне сборной Украины и не был включен в проект приказа Минмолодежьспорта. Главный тренер мужской сборной Геннадий Сартинский признавался, что не поддерживает с гимнастом контакт и сообщал, что гимнаст тренируется в Германии.

На момент публикации новости на официальном сайте Международной федерации гимнастики Радомир Стельмах по-прежнему указан как украинский спортсмен.

В случае если он все же решит сменить спортивное гражданство на немецкое, Стельмах станет третьим украинским гимнастом за последний год, который перейдет выступать за другую сборную. Ранее аналогичное решение приняли серебряный призер Олимпиады-2024 Илья Ковтун, выбравший Хорватию, и Пантелей Колодий, продолживший карьеру в сборной США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!