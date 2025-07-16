Знаменитый Канело назвал победителя боя Усик – Дюбуа 2 и поставил на это 500 тысяч долларов

Один из главных боксёров мира, мексиканец Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 КО), заявил, что без колебаний верит в победу Александра Усика (23-0, 14 КО) в предстоящем поединке против Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО). Реванш состоится 19 июля в Лондоне и определит обладателя звания абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

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Уверенность Канело оказалась не только словами – он поставил на Усика 500 тысяч долларов. По словам мексиканца, украинец уже давно доказал свою состоятельность в элите мирового бокса:

"За последние пять лет Усик побил всех лучших. Он невероятно вынослив, умен и технически оснащён. Когда вижу такого сосредоточенного и целеустремлённого бойца, всегда выбираю его. Поэтому и поставил такую сумму. Александр, оставайся собой!" — написал 34-летний мексиканец у себя в Х.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Дюбуа вновь пообещал нокаутировать Усика. Британец отметился очередной бравадой и выразил уверенность в том, что вечер бокса на в столице Лондона станет его новым триумфом.

Ранее искусственный интеллект Grok социальной сети Х сделал прогноз на поединок Усик – Дюбуа, сказав, в каком точно раунде закончится реванш.

До этого бывший чемпион мира в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) выразил уверенность в том, что Дюбуа будет использовать грязные приемы во втором бою с Усиком.

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