Знаменитый футболист 'Динамо' пожаловался, как ему тяжело и 'больно' ездить из Киева в Европу

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко рассказал, что непростая логистика негативно влияет на команду во время выездных матчей Лиги конференций. Футболист отметил, что сложные маршруты, связанные с войной, остаются серьёзным испытанием для игроков.

Накануне встречи 5-го тура группового этапа против "Фиорентины", которая состоится во Флоренции, Шапаренко признал, что коллектив до сих пор не может привыкнуть к изматывающим переездам. По его словам, переходы между разными видами транспорта: от поезда и автобуса до самолёта, существенно выматывают и накладывают отпечаток на подготовку.

"Пока ты сам не проедешь эти километры, ты вообще не почувствуешь ту усталость, ту боль, после чего надо восстановиться и пойти тренироваться, а дальше надо играть", – цитирует 27-летнего футболиста сборной Украины пресс-служба "Динамо".

Шапаренко добавил, что команда делает всё возможное, чтобы адаптироваться к непростым условиям и сохранять концентрацию на игре.

Напомним, что киевское "Динамо" в четверг, 11 декабря, проведет предпоследний матч основного этапа нынешнего розыгрыша Лиги конференций. Подопечные тренера Игоря Костюка отправились на выезд к представителю итальянской Серии А "Фиорентине", которую "бело-синие" никогда не обыгрывали в своей истории.

Напомним, что "Динамо" после четырех туров занимает 27-е место в общей турнирной таблице. В активе чемпиона Украины одна победу и три поражения.

