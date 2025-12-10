Где смотреть 'Фиорентина' – 'Динамо': расписание трансляций матча Лиги конференций

Киевское "Динамо" в четверг, 11 декабря, проведет предпоследний матч основного этапа нынешнего розыгрыша Лиги конференций. Подопечные тренера Игоря Костюка отправились на выезд к представителю итальянской Серии А "Фиорентине", которую "бело-синие" никогда не обыгрывали в своей истории.

Поединок принимает стадион "Артемио Франки" во Флоренции. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Фиорентина" – "Динамо". Арбитр Милош Миланович из Словении даст стартовый свисток в 19:45 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут сделать это у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

По традиции показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Явными фаворитами противостояния считаются хозяева. Аналитики GGBET по состоянию на 17:15 10 декабря отдают предпочтение "Фиорентине" с коэффициентом 1,43. А победу "Динамо" оценивают в 6,76. Включай поединок и держи свою линию вместе с GGBET – титульным партнером "бело-синих"!

Команды провели шесть матчей в истории взаимоотношений. Итальянцы выиграли три раза, а еще три встречи завершились вничью.

