Знаменитый экс-чемпион мира сделал прогноз на бой Усик – Холифилд

Бывший чемпион мира WBO в первом тяжёлом весе Джонни Нельсон (45-12, 29 КО) уверен, что чемпион WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) условно сегодня проиграл бы Эвандеру Холифилду , находящемуся на пике своей карьеры. По мнению эксперта у легендарного американца были все необходимые качества, чтобы победить украинского супертяжа в гипотетическом поединке.

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"Я могу легко ответить на этот вопрос. Если рассматривать пикового Эвандера Холифилда, который поднялся в тяжёлый вес, и пикового Александра Усика, я выберу Холифилда. Холифилд был разрушительным, обладал нокаутирующей мощью и умел адаптироваться до самого последнего момента каждого раунда. Он всегда оказывал давление, не давал сопернику расслабиться, а его вариативность ударов была потрясающей" — заявил 58-летний Нельсон в интервью talkSPORT.com, отвечая на вопрос о потенциальной встрече между двумя боксёрами.

По мнению британского экс-чемпиона, даже в боях с Майком Тайсоном Эвандер демонстрировал, как эффективно наносить удары с различных углов — не было возможности просто уклониться, нужно было думать на шаг вперёд.

"Это был бы невероятный бой, но я бы поставил на Эвандера Холифилда из-за его силы, выносливости и темпа. Однако это никак не умаляет заслуги Усика, ведь он побеждал лучших бойцов своего времени. Но если посмотреть на список соперников, которых побеждал Холифилд, именно по этому критерию я делаю свой выбор", – подытожил Нельсон.

Недавно Усик укрепил своё имя в списке величайших в истории бокса, одолев Тайсона Фьюри в реванше и подтвердив статус непобеждённого короля тяжёлого веса. До этого украинец уже вписал своё имя в историю, став абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе и доминируя в двух весовых категориях.

Эвандер Холифилд считается легендой бокса. Его путь был схожим — он стал первым абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе, а затем поднялся в тяжёлый вес, где с 1990 по 1992 год владел титулом абсолютного чемпиона и четырежды становился чемпионом мира в этой категории.

Эвандер Холифилд завершил карьеру в 2011 году, оставив значительное вклад в мировой бокс, включая победы над такими звездами, как Майк Тайсон, Ларри Холмс и Джордж Форман.

Александр Усик, напротив, готов оставить ещё более доминирующее наследие, оставаясь непобеждённым на профессиональном уровне.

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