Знаменитый бразильский клуб наказал футболиста за желание играть в Украине

"Фламенго" отстранил своего нападающего Раяна Роберто от игр с основным составом. Как пишет в соцсети Х бразильский журналист Вене Касагранде, такое решение было принято после того, как футболист и его окружение отказались продлевать контракт с восьмикратным чемпионом Бразилии и выбрали предложение от донецкого "Шахтера".

Видео дня

18-летний форвард не будет играть за "Фламенго" до урегулирования вопроса по новому соглашению. В клубе сообщили, что на переговорах с участием руководства, семьи игрока и его новых представителей им было заявлено об отказе от продления договора.

Родные Роберто и он сам считают более привлекательным спортивный проект, предложенный клубом из Украины. В "Фламенго" при этом предлагали долгосрочный контракт до 2030 года и условия на уровне основной команды.

Текущее соглашение Раяна Роберто с бразильским клубом действует до марта 2027 года. Начиная с октября он сможет подписать предварительный контракт с другой командой.

Руководство "Фламенго" заявляет, что готово вернуться к переговорам при изменении позиции игрока и его представителей. Также рассматривается вариант полноценного трансфера в случае поступления выгодного предложения.

Раян Роберто де Оливейра Дантас (полное имя) родился 5 марта 2008 года, выступает за "Фламенго" U20 и играет на позициях атакующего полузащитника и нападающего. В 2024 году он выиграл Межконтинентальный кубок U20 в составе бразильского клуба: в финале на стадионе "Маракана" "Фламенго" обыграл "Олимпиакос" со счетом 2:1.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!