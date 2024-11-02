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Знаменитые чемпионы Украины сбежали из страны, отказавшись возвращаться после матчей Континентального кубка по хоккею

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Знаменитые чемпионы Украины сбежали из страны, отказавшись возвращаться после матчей Континентального кубка по хоккею

Два хоккеиста киевского "Сокола" форвард Роман Благой и защитник Владимир Алексюк не вернулись в Украину после выступлений команды на Континентальном кубке, сообщает "Суспильне Спорт". Эту же информацию подтвердил и главный тренер команды Олег Шафаренко.

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"Игроков нам не хватает, потому что их нет. Два игрока у нас остались в Европе — не вернулись", – сказал Шафаренко.

Знаменитые чемпионы Украины сбежали из страны, отказавшись возвращаться после матчей Континентального кубка по хоккею

37-летний Роман Благой является чемпионом Украины (2011) и бронзовым призером чемпионата Казахстана (2010). Выступал за ХК "Киев", ХК "Брест", "Химволокно" (Могилев), "Сокол" (Киев), "Горняк" (Рыжный), "Иртыш" (Павлодар), "Казахмыс" (Сатпаев), "Донбасс" (Донецк), "Сариарка" (Караганда).

В составе национальной сборной Украины провел 2 матча (1 передача).

Знаменитые чемпионы Украины сбежали из страны, отказавшись возвращаться после матчей Континентального кубка по хоккею

В этом году вызывался в лагерь сборной Украины, в частности, выходил на лед против Латвии (1:5) в августовском матче олимпийской квалификации.

Знаменитые чемпионы Украины сбежали из страны, отказавшись возвращаться после матчей Континентального кубка по хоккею

37-летний Алексюк восемь раз выигрывал чемпионат Украины (2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2020).

Выступал за "Льдинку" (Киев), ХК "Киев", "Газовик-2" (Тюмень), "Локомотив-2" (Ярославль), "Сокол-2" (Киев), "Неман" (Гродно), АТЕК ( Киев), "Сокол" (Киев), казахстанские "Бейбарис" (Атырау), "Арлан" (Кокшетау), "Донбасс" (Донецк), польские ОКС "Ястшембы", "Подгале" (Новый Тарг), "Автоматику" ( Гданьск), "Кременчуг", "Краматорск", "Белый Барс" (Белая Церковь).

Знаменитые чемпионы Украины сбежали из страны, отказавшись возвращаться после матчей Континентального кубка по хоккею

В октябре "Сокол" сыграл во втором раунде Континентального кубка три матча. В Италии киевляне уступили местному "Риттнеру" (4:5), словенскому "Есенице" (2:5) и хорватскому "Сисаку" (2:4), заняв последнее место в группе.

Знаменитые чемпионы Украины сбежали из страны, отказавшись возвращаться после матчей Континентального кубка по хоккею

Как сообщал OBOZ.UA, ранее при попытке незаконно сбежать из Украины был задержан лучший защитник Суперлиги Favbet. Баскетболиста задержали 12 мая при попытке незаконного пересечения границы в составе группы лиц на Буковине.

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