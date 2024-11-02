Знаменитые чемпионы Украины сбежали из страны, отказавшись возвращаться после матчей Континентального кубка по хоккею

Два хоккеиста киевского "Сокола" форвард Роман Благой и защитник Владимир Алексюк не вернулись в Украину после выступлений команды на Континентальном кубке, сообщает "Суспильне Спорт". Эту же информацию подтвердил и главный тренер команды Олег Шафаренко.

Видео дня

"Игроков нам не хватает, потому что их нет. Два игрока у нас остались в Европе — не вернулись", – сказал Шафаренко.

37-летний Роман Благой является чемпионом Украины (2011) и бронзовым призером чемпионата Казахстана (2010). Выступал за ХК "Киев", ХК "Брест", "Химволокно" (Могилев), "Сокол" (Киев), "Горняк" (Рыжный), "Иртыш" (Павлодар), "Казахмыс" (Сатпаев), "Донбасс" (Донецк), "Сариарка" (Караганда).

В составе национальной сборной Украины провел 2 матча (1 передача).

В этом году вызывался в лагерь сборной Украины, в частности, выходил на лед против Латвии (1:5) в августовском матче олимпийской квалификации.

37-летний Алексюк восемь раз выигрывал чемпионат Украины (2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2020).

Выступал за "Льдинку" (Киев), ХК "Киев", "Газовик-2" (Тюмень), "Локомотив-2" (Ярославль), "Сокол-2" (Киев), "Неман" (Гродно), АТЕК ( Киев), "Сокол" (Киев), казахстанские "Бейбарис" (Атырау), "Арлан" (Кокшетау), "Донбасс" (Донецк), польские ОКС "Ястшембы", "Подгале" (Новый Тарг), "Автоматику" ( Гданьск), "Кременчуг", "Краматорск", "Белый Барс" (Белая Церковь).

В октябре "Сокол" сыграл во втором раунде Континентального кубка три матча. В Италии киевляне уступили местному "Риттнеру" (4:5), словенскому "Есенице" (2:5) и хорватскому "Сисаку" (2:4), заняв последнее место в группе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее при попытке незаконно сбежать из Украины был задержан лучший защитник Суперлиги Favbet. Баскетболиста задержали 12 мая при попытке незаконного пересечения границы в составе группы лиц на Буковине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!