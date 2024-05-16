При попытке незаконно сбежать из Украины задержан лучший защитник Суперлиги Favbet по баскетболу

При попытке пересечь украинскую границу незаконным способом был задержан баскетболист "Киев-Баскета". По информации Чемпиона, этим игроком оказался 26-летний защитник Вадим Заплотницкий.

Баскетболиста задержали 12 мая при попытке незаконного пересечения границы в составе группы лиц на Буковине. Как стало известно OBOZ.UA, с Вадимом был еще один игрок "Киев-Баскета", имя которого не называется.

Отметим, что в апреле этого года Заплотинский был признан лучшим игроком защитного плана сезона 2023/24 Суперлиги Favbet.

Индивидуальную награду Заплотинский получил после завершения бронзовой серии с "Черкаськими Мавпами", которую "Киев-Баскет" выиграл в двух матчах серии.

Заплотинский в этом сезоне за 32 матча в среднем собрал 10,5 подбора (лучший в лиге на этом показателе), 1.0 перехвата и 1.6 блока за матч (лучший показатель в Суперлиге).

В первом матче бронзовой серии с "Черкаськими Мавпами" он сделал 21 подбор (второй рекордный показатель сезона), а также у него рекорд сезона по блокам в матче – 8 блок-шотов против Запорожья в марте.

Средний показатель РЭ 18.4 – в топ-5 среди всех игроков Суперлиги Favbet.

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