Вице-чемпионка Олимпийских игр в Афинах-2024, двукратная чемпионка мира (2003, 2005) Татьяна Томашова лишена серебряной медали Олимпиады-2012 из-за допинга. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал 49-летнюю пермячку виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на 10 лет. Срок дисквалификации отсчитываться с дня вынесения вердикта CAS (3 сентября).

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Все результаты спортсменки, показанные на соревнованиях в период с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года, аннулированы.

Томашова в финале ОИ-2012 финишировала четвертой, но получила "серебро", после того как турецкие бегуньи Аслы Алптекин и Гамзе Булут были дисквалифицированы.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин нелепо обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в якобы политизации спорта. Главарь Кремля назвал организацию подконтрольной "коллективному Западу", за что был моментально высмеян болельщиками в сети.

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