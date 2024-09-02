'Инвалидов допингом кормил': Путин пожаловался на отмену слова 'Россия' на Олимпиаде и стал посмешищем

Российский диктатор Владимир Путин нелепо обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в якобы политизации спорта. Главарь Кремля назвал организацию подконтрольной "коллективному Западу", за что был моментально высмеян болельщиками в сети.

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"Нынешние руководители Международного олимпийского комитета, действуя по указке коллективного Запада, и прежде всего США, грубо попирают олимпийские идеалы, которые они должны защищать. Дело дошло до того, что полностью отменяют на международных турнирах слова "Россия" и "российский", – сказал Путин в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС.

Читатели портала Sports.ru затроллили главу российского террористического государства. Они отметили, что риторика Путина выглядит откровенно нелепо, а к тому же, не меняется годами.

"Так, как политизируют спорт в России, не политизируют его ни в одной нормальной стране", "Дед даже инвалидов допингом кормил... А теперь еще чавкает", "Живут так плохо и бедно тоже по указке коллективного Запада?", "Но пустите нас туда, на этот злой загнивающий Запад в логово врагов", "Зачем он одно и то же повторяет?", "Путин, введи в Лозанну войска!" – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Путин выдал очередную порцию лжи том, что МОК убивает женский спорт.

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