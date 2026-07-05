Знаменитого 52-летнего супертяжа, побеждавшего Кличко, нокаутировали в первом же раунде. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Крис Бёрд потерпел досрочное поражение в поединке против своего соотечественника Энтони Уэлша. Ветеран бокса уступил нокаутом уже в стартовом раунде боя, который состоялся в Замбии в рамках шоу "Америка и Африка".

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55-летний американец, известный победой над Виталием Кличко в 2000 году, согласился выйти на ринг на коротком уведомлении. Его соперником стал 28-летний Энтони Уэлш, а на кону стоял региональный титул WABA.

Необычным обстоятельством стало то, что поединок прошел в среднем весе до 72,6 кг, хотя большую часть карьеры Бёрд выступал среди супертяжеловесов. Несмотря на заявленный выставочный формат, Уэлш с первых секунд действовал агрессивно, захватил инициативу и несколько раз отправил соперника в нокдаун.

Развязка наступила еще до окончания первого раунда. После очередной результативной атаки Уэлша рефери остановил бой, зафиксировав победу молодого американца нокаутом.

Крис Бёрд завершил профессиональную карьеру в 2010 году. В 2000-м он встречался в ринге с 29-летним Виталием Кличко.

После 9-го раунда украинец уверенно побеждал в записках всех судей (89:82 и дважды 88:83), однако травмировал плечо и, отказавшись от продолжения боя, потерпел свое первое поражение в карьере и уступи Крису чемпионский пояс.

Спустя полгода с Бердом дрался Владимир Кличко и отомстил за брата, впервые став чемпионом мира по профессионалам. Как ни старался уроженец Мичигана, по итогам 12 раундов судьи отдали победу нашему соотечественнику , а с нею и пояс WBO Владимиру.

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