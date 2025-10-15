Знаменитая украинская теннисистка снялась для Vogue. Фото

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№22 WTA) стала героиней новой фотосессии для журнала Vogue Ukraine. В интервью спортсменка призналась, что впервые за карьеру чувствует себя по-настоящему свежо в конце сезона и ценит не только победы, но и путь, который прошла.

На чёрно-белом портрете Марта позирует в коротком топе и спортивных шортах, демонстрируя сильное и подтянутое тело. Кадр передаёт ощущение спокойной уверенности и внутренней силы.

На другом фото теннисистка с ракеткой в руке смотрит прямо в камеру. Светлое освещение подчёркивает блеск её кожи и решительный взгляд. В кадре наша соотечественница запечатлена без излишнего глянца и позёрства: только чистая энергия спорта и уверенность в себе.

Костюк рассказала, что нынешний сезон стал для неё самым стабильным и осмысленным.

Она отметила, что научилась ценить не только результаты, но и сам процесс, сохраняя баланс между спортом и жизнью.

