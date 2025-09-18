Знаменитая украинская теннисистка произвела фурор в Монако своей внешностью. Фото

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) в то время, как ее более именитые соотечественницы борются за победу на Кубке Билли Джин Кинг, отдыхает и развлекается в Монако. У себя в Instagram 25-летняя одесситка выложила небольшой фотоотчет, спровоцировав настоящий шквал восторженных комментариев.

На одном из снимком на Ястремской длинное черное атласное платье на тонких бретелях с глубоким V-образным вырезом.

Лаконичный фасон подчеркивает фигуру, а блестящая фактура ткани добавляет элегантности. В качестве аксессуара Даяна взяла белую сумочку с цепочкой, что создает контраст и завершает образ.

Второй наряд украинской теннисистки более дерзкий и смелый. Он состоит из короткой кожаной мини-юбки и черного жилета без рукавов, надетого на голое тело. Дополняют look высокие черные сапоги на каблуке и маленькая сумочка в тон. Такой аутфит подчеркивал спортивную фигуру нашей соотечественницы и выглядел очень эффектно в городской ночной атмосфере княжества.

Напомним, что летом Ястремская поразила сеть своим откровенным образом. Украинская теннисистка появилась на пляжной вечеринке в Монако в ультраоткровенном розовом купальнике, который поклонники в соцсетях уже окрестили "голым".

