Впервые в истории украинские теннисистки играют в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг: Свитолина и Костюк готовы к борьбе с Испанией

17 сентября женская сборная Украины по теннису впервые в своей истории сыграет в финальном раунде самого престижного командного турнира Кубок Билли Джин Кинг. Наконец у "сине-желтых" есть возможность дать бой элите и поспорить за главный трофей сезона в китайском Шэньчжэне. А первым испытанием в топ-8 для наших спортсменок станут испанки.

Уже 17 сентября в Китае Украина сойдется в четвертьфинале с Испанией. Ранее соперницы встречались лишь один раз, и тогда сильнее оказались испанки. Но "сине-желтые" привезли в Шэньчжэнь очень мощный состав, включая самую титулованную теннисистку страны Элину Свитолину, которая сейчас закрывает топ-13 на планете, вторую ракетку Украины и 26-ю в мировом рейтинге Марту Костюк, командного бойца Юлию Стародубцеву и лучших парниц страны Надежду и Людмилу Киченок.

Хотя в паре может играть и Костюк: "Это будет фантастический опыт, независимо от результата. Мы сделаем все возможное. Я на 100% верю в нашу команду. Моя главная цель – выиграть свой одиночный матч, а дальше уже не всё зависит от меня. Я готова, если команде нужна моя помощь, если девушки хотят играть со мной. Я люблю парный разряд. Это как будто другой вид спорта, другая страсть".

По словам капитана сборной Ильи Марченко, украинкам подходят условия в Китае, но и соперницы настроены крайне серьезно, даже их первый номер Паула Бадоса, которая пропускала US Open-2025, несколько неожиданно успела восстановиться после разрыва подвздошно-поясничной мышцы.

"Думаю, мячи и покрытие оптимальны для моей команды. Пока что все идеально. У Испании опытная и хорошая сборная. Мы видим, что лидер Испании здесь, она готовится. Ожидаем серьезной борьбы", – отметил Марченко.

"Последние несколько месяцев были сложными для меня. Я счастлива, что вернулась на корты, и с каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше. Это будет сложный матч, но мы тоже сильная команда. Любим соревноваться за страну, за команду", – прокомментировала лидер испанок Паула Бадоса.

Поединок между сборными Украины и Испании начнется 17 сентября в 12:00 по киевскому времени. Соперницы проведут сначала два одиночных матча, а затем, при необходимости, парный. В случае победы в полуфинале "сине-желтых" уже ждет чемпионка предыдущего розыгрыша Италия, которая преодолела сопротивление Китая.

Отметим, что женские соревнования национальных сборных в теннисе были основаны в 1963 году под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Позже турнир был переименован в ФедКап, а в 2020 году чемпионат претерпел изменения в формате и состоялся общий ребрендинг в честь легенды тенниса, Билли Джин Кинг, которая выиграла 39 титулов Grand Slam, среди которых 12 – в одиночном разряде.

Также Билли Джин была одной из главных теннисных активисток в борьбе за гендерное равенство в спорте и приложила свою года к созданию WTA – Женской ассоциации тенниса, после чего посвятила свою жизнь просветительской деятельности и борьбе с дискриминацией во всех ее проявлениях.

