Знаменитая украинская теннисистка отказалась играть против полячки и снялась с турнира в США. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№27 WTA) снялась с турнира WTA 1000 в американском Цинциннати, где в третьем круге должна была встретиться с Игой Швентек (№3 WTA) из Польши. Причиной отказа стала травма запястья, полученная ранее в Канаде.

В заявлении спортсменка призналась, что последние дни испытывала серьёзный дискомфорт, но всё же попыталась сыграть в США.

"Я сделала всё, чтобы быть готовой. С помощью моей потрясающей команды мне удалось выйти на корт и завершить вчерашний матч. Для меня было важно сыграть, несмотря на боль, но теперь я должна прислушаться к своему телу. Сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться сильнее. Спасибо, Цинциннати. Скоро увидимся, Нью-Йорк", — написала Костюк у себя в Instagram.

Во втором круге украинка обыграла немку Татьяну Марию.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 августа Костюк досрочно завершила четвертьфинальный матч престижного турнира в Монреале с призовым фондом 5,1 млн долларов. Встреча против уроженки Москвы, выступающей за Казахстан Елены Рыбакиной, прервалась в начале второго сета: 23-летняя киевлянка почувствовала боль в запястье и взяла медицинский тайм-аут.

После неудачного первого сета (1:6) и безуспешной попытки восстановиться, Костюк решила не продолжать игру. Итоговый счёт — 1:6, 1:6. Уходя с корта, спортсменка не смогла сдержать слёз. Этот матч стал для неё седьмым поражением подряд.

