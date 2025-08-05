Украинская теннисистка отказалась продолжать матч с соперницей из Москвы, получила поражение и расплакалась. Видео

Украинская теннисистка Марта Костюк была вынуждена сняться с четвертьфинального матча супертурнира в канадском Монреале с призовым фондом 5,1 миллионов долларов. Наша соотечественница не смогла продолжить противостояние против уроженки Москвы, которая сегодня представляет Казахстан, Елены Рыбакиной.

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Костюк проиграла первый сет со счетом 1:6. В начале второй партии вторая ракетка Украины запросила медицинский тайм-аут из-за проблем с запястьем. Однако врачи не сумели быстро помочь киевлянке и она отказалась от продолжения борьбы.

В итоге Марте засчитали поражение 1:6, 1:6 и она завершила свои выступления в Канаде. Покидая корт, 23-летняя теннисистка, расплакалась. При этом стоит отметить, что до турнира в Монреале проиграла шесть матчей подряд.

Накануне лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в фантастическом стиле добыла разгромную победу над девятой ракеткой мира и финалисткой Wimbledon-2025 Амандой Анисимовой и вышла в четвертьфинал турнира в Монреале. В следующем раунде наша соотечественница сразится с опытной теннисисткой из Японии Наоми Осакой.

Как сообщал OBOZ.UA, Элина Свитолина уничтожила россиянку Анну Калинскую в 1/16 финала турнира в Монреале.

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